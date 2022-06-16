"Ömür Akkor Resim Koleksiyonu Sergisi" Üsküdar'da sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Şef ve yazar Ömür Akkor'un koleksiyonundan seçilen eserlerin yer alacağı resim sergisi İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ömür Akkor Resim Koleksiyonu Sergisi" Nevmekan Sahil Galeri'de yarın kapılarını açacak.

Akkor'un Anadolu'nun farklı lezzetlerinden ilham alarak şekillendirdiği eserlerin yer alacağı sergi, 22 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.



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