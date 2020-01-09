Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı

Son zamanlarda yaptığı ilginç çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı Ömür Gedik, Engelsiz Yaşam Derneği'nin ödül törenine katıldı. Gecede transparan bir pantolon giyen Gedik, talihsiz bir kaza yaşadı.

Uçankuş'ta yer alan habere göre; tören başlamadan önce arkadaşlarıyla sohbet eden Ömür Gedik'in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı. Bir süre durumdan habersiz olan Gedik, arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti. Pantolonunun arkasında uzun bir yırtığın meydana geldiğini öğrenen Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağladı.

ŞORTLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN PİŞMAN OLDU

Geceye bu şekilde devam eden Ömür Gedik, muhabirlerle sohbet ederken geçtiğimiz yıl kısa şortlarla alakalı yaptığı çıkıştan dolayı pişman olduğunu söyleyerek "2019'da yaptığım paylaşımlar çok konuşuldu. Kendime öz eleştiri yaptığımda özellikle G-string ve şortlarla ilgili olan paylaşımda saçmaladığımı zaten ben de kendi hesabımdan söyledim. Kimsenin ne kapalı olsun, ne açık olsun. Kimsenin kıyafetine karışmaya hakkımız yok" dedi.

