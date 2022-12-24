Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık son halini paylaştı

Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran Zeynep Bastık, belindeki korseyi çıkardı.

Omurga kemiklerinden iki tanesini kırılan şarkıcı, ilk kez de dışarı çıkardı. Son halini Instagram'dan paylaşan Bastık, "Sekizinci günüm. Korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" diyerek, takipçilerini bilgilendirdi.

Dışarı da çıkan şarkıcı, aracın içinden fotoğraf paylaştı. Bastık, "Bir hava almayayım mı artık? Alayım" yazdı. Bir süre sahnelere çıkamayan şarkıcı, yılbaşı gecesi hayranlarıyla buluşacak.





