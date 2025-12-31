Erman Toroğlu Evrim Akın'a konuk oldu! '10 yaş küçük kadınla...' Evlilik önerisi tepki çekti

Bez Bebek dizisinde rol alan Asena Keskinci, aynı dizide oynayan Evrim Akın hakkındaki ifşalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mobbing iddialarını ortaya atan Keskinci, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" demişti.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Evrim Akın ise daha sonra Kanal D ekranlarındaki Ev Gezmesi programını bıraktığını açıklamıştı. Evrim Akın şimdilerde YouTube'da yayınladığı 'Pijama Sohbetleri' programına devam ediyor.

Akın programına eski hakem Erman Toroğlu'nu konuk etti. Erman Toroğlu'nun evlilik önerileri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Akın, Erman Toroğlu'na mutlu evliliğinin sırrını sordu. Toroğlu, 'Burada tecrübe önemli. Genç yaşlarda evlilik çok zor, denk gelirsen belki götürürsün ama çok acı çekersin. Bir erkek benim fikrime göre, 35'ten evvel evliliği düşünmemeli. Ondan sonra da alacağı kadının 25'ten yukarı olmaması gerekiyor. En az 10 yaş, en az!

Niye? Şimdi çocuk yaptığın an, 1 çocuk, 2 çocuk. Kadın o çocukların büyümesine kadar 45'e kadar bitiyor. Çok zenginsen, bakıcıların varsa o ayrı bir olay.' açıklamasında bulundu.

Toroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Programdaki o anlara; 'Erkeklerden nefret', 'Yaşlı adamların genç kadın bulmak için attığı yalanlar', 'Bu nasıl konuşma? Pizza sipariş ediyor sanki.' gibi yorumlar yapıldı.