MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Erman Toroğlu Evrim Akın'a konuk oldu! '10 yaş küçük kadınla...' Evlilik önerisi tepki çekti

Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin ifşaları sonrası Kanal D ekranlarındaki Ev Gezmesi programını bırakan Evrim Akın şimdilerde YouTube'da yayınladığı 'Pijama Sohbetleri' programına devam ediyor. Akın programına Erman Toroğlu'nu konuk etti. Toroğlu'nun evlilik üzerine önerileri kısa sürede tepki çekti.

Erman Toroğlu Evrim Akın'a konuk oldu! '10 yaş küçük kadınla...' Evlilik önerisi tepki çekti
Öznur Yaslı İkier

Bez Bebek dizisinde rol alan Asena Keskinci, aynı dizide oynayan Evrim Akın hakkındaki ifşalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mobbing iddialarını ortaya atan Keskinci, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" demişti.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Evrim Akın ise daha sonra Kanal D ekranlarındaki Ev Gezmesi programını bıraktığını açıklamıştı. Evrim Akın şimdilerde YouTube'da yayınladığı 'Pijama Sohbetleri' programına devam ediyor.

Erman Toroğlu Evrim Akın a konuk oldu! 10 yaş küçük kadınla... Evlilik önerisi tepki çekti 1

Akın programına eski hakem Erman Toroğlu'nu konuk etti. Erman Toroğlu'nun evlilik önerileri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Akın, Erman Toroğlu'na mutlu evliliğinin sırrını sordu. Toroğlu, 'Burada tecrübe önemli. Genç yaşlarda evlilik çok zor, denk gelirsen belki götürürsün ama çok acı çekersin. Bir erkek benim fikrime göre, 35'ten evvel evliliği düşünmemeli. Ondan sonra da alacağı kadının 25'ten yukarı olmaması gerekiyor. En az 10 yaş, en az!

Erman Toroğlu Evrim Akın a konuk oldu! 10 yaş küçük kadınla... Evlilik önerisi tepki çekti 2

Niye? Şimdi çocuk yaptığın an, 1 çocuk, 2 çocuk. Kadın o çocukların büyümesine kadar 45'e kadar bitiyor. Çok zenginsen, bakıcıların varsa o ayrı bir olay.' açıklamasında bulundu.

Erman Toroğlu Evrim Akın a konuk oldu! 10 yaş küçük kadınla... Evlilik önerisi tepki çekti 3

Toroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Programdaki o anlara; 'Erkeklerden nefret', 'Yaşlı adamların genç kadın bulmak için attığı yalanlar', 'Bu nasıl konuşma? Pizza sipariş ediyor sanki.' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk yarış pilotu ile aşk yaşıyor! Aileye girdi Türk yarış pilotu ile aşk yaşıyor! Aileye girdi
Dizisi final yaptı! Başrol yeni sektöre giriş yaptıDizisi final yaptı! Başrol yeni sektöre giriş yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Kanal D Evrim Akın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.