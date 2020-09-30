Omuz sıkışma sendromunda tedavi yöntemleri

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Berrin Akpınar, omuz sıkışma sendromu hakkında bilgi verdi.

Omuz sıkışma sendromunu tanımlayan Uzman Dr. Berrin Akpınar, “Omuz ağrısı toplumda en sık görülen ağrılardandır. Omuz eklemi kürek kemiği, köprücük kemiği ile uzun kol kemikleri tarafından oluşturulan, çok geniş bir eklem hareket açıklığına sahip olan bir eklemdir. Eklem yapısı topun yuvaya girmesi şeklindedir ancak kalça eklemindeki gibi top-yuva ilişkisi birbirini tamamen kavrayan şekilde değildir. Eklemin geniş hareketini sağlayan bu yapı, eklemin yerinden çıkmasını engellemek adına güçlü bağlar ve rotator manşet adını verdiğimiz omuzun döndürücü hareketlerini sağlayan kaslarla güçlendirilmiştir. Omuz sıkışma sendromu rotator manşet kasları ile kemik yapı arasındaki mesafenin daralması sonucunda omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı ile gözlenen bir tablodur" ifadelerini kullandı.

"Omuz sıkışma sendromu genç sporcular ve orta yaşlı insanlarda yaygın olarak görülüyor"

Omuz sıkışma sendromunun genç sporcular ve orta yaşlı insanlarda yaygın olarak görüldüğüne değinen Akpınar, “Genç yaşta daha çok kolunu yukarı kaldıran yüzme, tenis, basketbol, voleybol ile ilgilenen sporcularda veya kollar yukarı kaldırılmış olarak uzun süreli çalışanlarda görülür. Bu kişilerde uzun süreli omuz rotasyon (dönme) işlemleri sonucunda, kaslarda ödem ile mesafe daralır. Bazı kişilerde doğuştan kemik yapılarının farklı olması nedeni ile de oluşabilir. Yaş ilerledikçe kireçlenme ile birlikte kemik ve eklem uçlarında oluşan kemiksi çıkıntılar mesafede daralmaya neden olur. Ağrı aynı zamanda basit bir yaralanma ile de oluşabilir. Bazen ise görünen belirgin bir neden olmayabilir” dedi.