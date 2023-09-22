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  4. On binlerce öğrenci bekliyordu! Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

On binlerce öğrenci bekliyordu! Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

22.09.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sonuçlara 'http://www.meb.gov.tr' internet adresinden erişebiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül 2023 Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkarıldı ve 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrenci sınava katıldı. 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

Annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925'i sınava girdi. Sınava giren tüm öğrenciler burs imkanından faydalandırıldı. Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katıldı. Toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

(DHA)

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