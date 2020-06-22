YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. On Numara çekildi

On Numara çekildi

ANKARA HABERLERİ  | 22.06.2020 23:22 | Son Güncelleme

10 bilen 2 kişi, 534 bin 943'er lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun 933. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 534 bin 943 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 36, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 62, 66, 67, 69 ve 70 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 120 kişi 3 bin 111 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 11 kişi 185 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 433 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 125 bin 874 kişi 4 lira 45'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 223 bin 480 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Erzurum'un Yakutiye ve Zonguldak'ın Devrek ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Çorum’da kasa hırsızı yakalandı

Çorum’da kasa hırsızı yakalandı

Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı, böyle tepki gösterdi

Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı, böyle tepki gösterdi

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor

Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor

Son model otomobil kazanan talihli belli oldu

Son model otomobil kazanan talihli belli oldu

Ankara Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Fügen Eczanesi
Cankaya
Yurtseven Sami Eczanesi
Yenimahalle
Asilkan Eczanesi
Mamak
Korhan Eczanesi
Mamak
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Üner Eczanesi
No4
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.