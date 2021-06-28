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On parmağında on marifet! Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'dan şaşırtan hareket: "O sahneyi..."

28.06.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bensu Soral, bu aralar başrolünde oynadığı "Cam Tavanlar" dizisinin heyecanını yaşıyor. Sık sık setten paylaşım yapan oyuncu, bu kez kameranın başına geçtiği anları paylaştı.

On parmağında on marifet! Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'dan şaşırtan hareket: "O sahneyi..."

Başarılı oyuncu Bensu Soral, üniversite okumak için İstanbul'a geldiğinde ünlü olmak aklında bile yoktu. Ama ablası Hande Soral aranan bir başrol oyuncusu olduğu için o da sektördekilerin yakından ilgilendiği bir isim oldu. Bensu Soral'ı görenler sık sık ona dizi teklifi götürseler de, ablasının yoğun çalışma temposunu gören Bensu Soral setlerden uzak durmak istedi. Nihayet, ablasının menajerine güvendi ve 2012'de yayınlanan "Yol Ayrımı" dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Asıl çıkışı ise 2015'in star fabrikası dizisi "Tatlı Küçük Yalancılar" ile gerçekleşti. Dizi uzun ömürlü olmasa da başta Bensu Soral olmak üzere Büşra Deveci, Melisa Şenolsun, Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz gibi isimlerin önünü açtı. "İçerde" ve "Organize İşler: Sazan Sarmalı" gibi projelerle başrollerden inmeyen Bensu Soral, kısa süre önce de "Cam Tavanlar" dizisinde başrol oynamaya başladı. Çok mutlu olan ve sık sık seti paylaşan oyuncu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

O sahneyi kaçırmayın

Bensu Soral,

Set ekibiyle de çok iyi anlaşan Bensu Soral, kamerayı devralarak bir sahnenin çekimine de katkıda bulundu.

Bensu Soral

O anları paylaşan oyuncu, "Tatlı detayı sahnesini muhakkak izleyin, ben çektim." diyerek mutluluğunu anlattı.

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