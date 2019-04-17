YEMEK

Ona kral meyvesi diyorlar! Aynı anda 9 adet yediğinizde...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

Kral meyvesi olarak anılan liçi, Çin'le özdeşmiş bir meyve türüdür. Asya ve Güney Amerika'da yetişen liçi meyvesi Türkiye'de ise sadece Mersin'de üretiliyor. Düzenli olarak tüketildiğinde zayıflamadan kalp sağlığını korumaya kadar birçok probleme çare oluyor.

Sıcak iklimi seven liçi, sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra görüntüsü ve tadıyla da bir hayli şaşırtıyor. Lifli yapısı ve içindeki mineral, vitaminler sayesinde kendisini süper bir besin olarak ilan edebliriz. Son derece farklı bir görüntüye sahip olan liçinin dışı sert içi ise oldukça yumuşak ve beyaz renklidir. Oldukça tatlı bir aroması vardır. Bu yüzden diyabet hastalarının uzak durması gerekir. Gelelim liçi meyvesinin faydalarına...

Ona kral meyvesi diyorlar! Aynı anda 9 adet yediğinizde...

C vitamini bombası

C vitamini bombası
Günlük 9 adet yediğinizde vücudunuzun ihtiyacı olan C vitamini miktarını karşılamış olursunuz. C vitaminin yanı sıra A ve B6 vitamini yönünden de zengindir. Bu vitaminler sayesinde doğal antidepresan görevi görür. Selenyum, bakır, magnezyum ve kolin içerir.

Bağırsak dostudur

Bağırsak dostudur
Sıcak iklimlerin vazgeçilmez meyvesi liçi, lifli bir yapıya sahiptir ve bu durum onu bağırsak dostu yapar. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır.

Kilo vermeye yardımcı olur

Kilo vermeye yardımcı olur
İçinde bulunan potasyum ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu elektrolikit ve sıvının kaybedilmesini önler. B vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırır.

Doğal antioksidandır

Doğal antioksidandır
Doğal antioksidan olması sebebiyle damar tıkanıklığını engeller ve kalp sağlığını korur. aynı zamanda kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Cildi nemlendirir

Cildi nemlendirir
Kuru bir cilde sahipseniz liçi size ilaç gibi gelecektir. Cildi nemlendirir, parlak ve net bşr görünüm kazanmasını sağlar.
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