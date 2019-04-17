Sıcak iklimi seven liçi, sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra görüntüsü ve tadıyla da bir hayli şaşırtıyor. Lifli yapısı ve içindeki mineral, vitaminler sayesinde kendisini süper bir besin olarak ilan edebliriz. Son derece farklı bir görüntüye sahip olan liçinin dışı sert içi ise oldukça yumuşak ve beyaz renklidir. Oldukça tatlı bir aroması vardır. Bu yüzden diyabet hastalarının uzak durması gerekir. Gelelim liçi meyvesinin faydalarına...

Ona kral meyvesi diyorlar! Aynı anda 9 adet yediğinizde...

C vitamini bombası Günlük 9 adet yediğinizde vücudunuzun ihtiyacı olan C vitamini miktarını karşılamış olursunuz. C vitaminin yanı sıra A ve B6 vitamini yönünden de zengindir. Bu vitaminler sayesinde doğal antidepresan görevi görür. Selenyum, bakır, magnezyum ve kolin içerir.

Bağırsak dostudur Sıcak iklimlerin vazgeçilmez meyvesi liçi, lifli bir yapıya sahiptir ve bu durum onu bağırsak dostu yapar. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır.

Kilo vermeye yardımcı olur İçinde bulunan potasyum ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu elektrolikit ve sıvının kaybedilmesini önler. B vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırır.

Doğal antioksidandır Doğal antioksidan olması sebebiyle damar tıkanıklığını engeller ve kalp sağlığını korur. aynı zamanda kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.