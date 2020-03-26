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Onazi'den tek kişilik tavla paylaşımı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 26.03.2020 23:36 | Son Güncelleme

Denizlispor’un deneyimli orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, sosyal medyadan tek başına tavla oynadığı görüntüsünü paylaştı. Onazi, aynı zamanda vatandaşları evde kalmaları hakkında uyardı.

Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, koronavirüsü ile mücadele edilen bu günlerde sosyal medyada paylaştığı görüntü ile vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Paylaştığı görüntüde, son günlere damga vuran ve futbolcuların tuvalet kağıdı sektirdiği ‘#stayhomechallenge’a yeni bir boyut getiren ve karşısına bir rulo kağıt havlu alarak tek başına tavla oynayan Onazi, aynı zamanda bir mesaj da paylaştı ve vatandaşları ‘evde kal Türkiye’ diye uyardı.

Onazi, sosyal medyada paylaştığı görüntüye, “Zorunlu olmadıkça evde kal! Çünkü evde hayat var, evde kal. Kovid-19 bittikten sonra normal hayata başlayacağız. #evdekaltürkiye ” notunu ekledi.

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