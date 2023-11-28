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Önce bıçakladılar, daha sonra hastaneye götürdüler

28.11.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Çorum’da kimliği belirsiz 5 kişi, husumetli oldukları şahsı bıçaklayarak otomobil ile hastaneye bıraktı.

Olay Ulukavak Mahallesi Sakarya 13. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz 5 kişi, husumetli oldukları C.Ş.’yi bacaklarından bıçakladı. Daha sonra otomobile bindirilen C.Ş. kendisini bıçaklayan şahıslar tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine ve Hastane civarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı C.Ş. tedavi altına alınırken, bıçaklama olayını gerçekleştiren şahıslar polis ekipleri tarafından hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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