Önce kaçırdı, sonra golleri peş peşe attı... Jose Mourinho'nun tercihi ile bir ilk yaşandı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın'a şans vermesiyle bir ilk yaşandı.

İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başladı. Milli arada Zenit ile oynanan hazırlık maçında da ilk 11'de yer alan genç futbolcu, bu sezon ligde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta süre almıştı.

ÖNCE KAÇIRDI

Dusan Tadic'in attığı ara pasıyla Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit ile karşı karşıya kalan Oğuz Aydın pozisyondan yararlanamamıştı.

SONRA ATTI

Kaçırdığı pozisyondan sadece birkaç saniye sonra Fred'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz, sağ ayağının dışıyla yaptığı şık bir vuruşla fileleri havalandırdı ve bu sezon ilk kez 11'de başladığı Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

SAHNE BİR KEZ DAHA OĞUZ'UN

Fenerbahçe'nin yakaladığı hızlı hücumda sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, yerden ceza sahasına yaptığı ortada gelişine ayak için ile net bir vuruş yapan Oğuz Aydın, karşılaşmadaki farkı 3'e çıkartırken kendisininde ikinci golünü kaydetti.

KARİYERİNDE DE BİR İLK

24 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle kariyerinde de bir ilki yaşadı. Oğuz Aydın, futbolculuk kariyerinde ilk kez bir deplasmanda maçında 2 gol birden buldu.