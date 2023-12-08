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  4. Önce satın alınacak, hemen ardından satılacak! Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı... Yeni adresi belli oldu

Önce satın alınacak, hemen ardından satılacak! Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı... Yeni adresi belli oldu

08.12.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın İngiltere'nin köklü kulübü Chelsea'den sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech çıktığı son maçlarda kendisini bulurken, sezon sonu için transfer iddiaları da ortaya atılmaya başlanmış durumda. Faslı oyuncunun menajeri özellikle Suudi Arabistan ekipleri ile görüşürken, Sarı-Kırmızılı yönetim de beklenmedik bir operasyonun düğmesine bastı. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ilk maçlarında beklentilerden uzak bir görüntü çizse de çıktığı son karşılaşmalarda kendisini bulan Hakim Ziyech eski günlerinden enstantaneler sunmaya başladı.

Sarı-Kırmızılılar'ın İngiliz ekibi Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı futbolcu için transfer söylentileri de artmaya başlarken, dikkat çeken bir transfer operasyonu gündemde.

ÖNCE İMZA, SONRA VEDA

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Milliyet'in haberine göre Hakim Ziyech'in menajeri, Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşürken, Galatasaray'ın Ziyech'in satın alma opsiyonunu kullanıp oyuncuyu önemli bir bonservis karşılığında göndermeyi hedefliyor.

SON HAFTALARDA KENDİNİ BULDU

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Özellikle son haftalarda oynanan Manchester United ve Pendikspor maçlarında verdiği skor katkısıyla da dikkat çeken Hakim Ziyech Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.

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