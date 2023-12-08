Önce satın alınacak, hemen ardından satılacak! Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı... Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ilk maçlarında beklentilerden uzak bir görüntü çizse de çıktığı son karşılaşmalarda kendisini bulan Hakim Ziyech eski günlerinden enstantaneler sunmaya başladı.

Sarı-Kırmızılılar'ın İngiliz ekibi Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı futbolcu için transfer söylentileri de artmaya başlarken, dikkat çeken bir transfer operasyonu gündemde.

ÖNCE İMZA, SONRA VEDA

Milliyet'in haberine göre Hakim Ziyech'in menajeri, Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşürken, Galatasaray'ın Ziyech'in satın alma opsiyonunu kullanıp oyuncuyu önemli bir bonservis karşılığında göndermeyi hedefliyor.

SON HAFTALARDA KENDİNİ BULDU

Özellikle son haftalarda oynanan Manchester United ve Pendikspor maçlarında verdiği skor katkısıyla da dikkat çeken Hakim Ziyech Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.





