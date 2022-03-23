ÖNDER 6. Okul Aile Birliği Zirvesi Bursa'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen 6. Okul Aile Birliği Zirvesi, 26 Mart Cumartesi Bursa'da yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak yapılan Okul Aile Birliği zirvelerinin bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek.

Eğitimciler, STK temsilcileri ve ailelerin katılacağı zirvede, okul aile birliklerinin eğitime katkısı ve işlevinin artırılması üzerinde durulacak.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26 Mart Cumartesi günkü zirveye, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da katılması bekleniyor.

- Zirvede okul aile birliklerinin işlevleri ele alınacak

"Okul Aile Birliklerinin Eğitime Katkısı" başlığıyla yapılacak zirve,

​​​​​​​Bursa İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) Başkanı Kadir Oruç’un açılış ve selamlama konuşmasıyla başlayacak.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ın hitabıyla devam edecek programda protokol konuşmalarının ardından oturumlara geçilecek.

İlk oturumda okul aile birliklerinin işlevleri ve görevleri ele alınacak. Okul aile birliğine katılmanın yararları, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, okulda uygulanacak sosyal ve kültürel programlar ile eğitimin niteliğinin artırılması işlenecek başlıklar arasında olacak.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın da tebliğ sunacağı programda, okul aile birliklerinin eğitime katkısının incelenmesi ve işlevinin artırılması için yöntemleri ele alınacak.

- Değerler eğitiminde okul ve aile iş birliği incelenecek

Zirvenin ikinci oturumda, okul öncesi dönemde çocukların sahip olması gereken değerler ve değerler eğitiminde okul ve aile iş birliğinin incelenmesi üzerinde durulacak.

Ailenin çocuğu ve okulla kuracağı ilişkide okul aile birliklerinin rolü, öğretmenlerin ve velilerin değerler konusunda birbirlerinden beklentileri, değerler eğitiminde yetişkin eğitiminin öneminin de ele alınacağı zirvede, imam hatip okullarının öğrenci profilini destekleyici gelenek ve davranış geliştirme çalışmaları, toplumda bu okullara yönelik olumlu tutumlar geliştirmesi amacıyla yapılabilecek faaliyetler ele alınacak.

Oturumda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Gürses ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de konuşma yapacak.

Zirvede, "Okul aile birliği katkısıyla öğrencilerin pedagojik eğitim ve iletişimlerinde modern yaklaşımlar" konulu oturumda ergen psikolojisi ve ailelerin bu çağdaki çocuklarıyla olan iletişimi, okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, çağın becerileriyle donanan ve bunu insanlık hayrına sarf eden, bilime sevdalı kültüre meraklı ve nitelikli, ahlaklı çocukların yetiştirilmesi üzerinde durulacak.

Okul aile birliklerinin eğitime katkısının incelenmesi ve işlevinin artırılması için yöntemlerin de ele alınacağı zirvede, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz da konuşmacılar arasında yer alacak.

