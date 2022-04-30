YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden "Finans Genç" projesi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden "Finans Genç" projesi

30.04.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden "Finans Genç" projesi

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "Finans Genç" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini İslami finans alanında yetiştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gençlerin İslami finans üzerine çalışmaları ve bu alanda bilinç kazanmaları amacıyla 2 yıllık eğitim programı "Finans Genç" projesi hayata geçirildi.

Ziraat Katılım ortaklığında yürütülecek projeyle uluslararası piyasalara entegre İslami finansçılar yetiştirilecek. Proje kapsamında gençlere, blockchain, metaverse, fintech ve NFT gibi kavramlar da öğretilecek.

Burs ve staj imkanları da sağlanacak öğrenciler, Malezya, Endonezya, Singapur ve Körfez ülkeleri gibi İslami finansın çalışıldığı ülkelere seyahatler gerçekleştirecek.

Proje kapsamında yılda bir kez düzenlenecek zirveye, uluslararası alanda İslami finans konusunda önde gelen uzman isimler davet edilecek.

- "Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Ticaretle faiz aynı şeydir." diyenlerin dünyasına "Durun!" diyebilmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Ceylan, "Biz, duruşumuzu, istikametimizi inşa etmek üzere bugün buradayız. Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için yola çıktık. İslam'ın gözlüğünü takacağız ve o kavramlarla o paradigma ile bakacağız dünyaya." ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de projeyle katılım bankacılığı konusundaki farkındalığı gençlere aktarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bunu bir medeniyet mücadelesi olarak gördüklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığı, İslami finans ve İslam iktisadı medeniyet mücadelemizin bir parçası. Dolayısıyla hepimizin bu konuda hissedar olması önemli. Biz bu yola çıkarken özellikle 'İslami bankacılık' demedik, 'Katılım bankacılığı' dedik. Çünkü biz insanız ve bu konular yeni konular. Bugün 'Yapılmaz' dediğimiz bir şeye yarın başka bir bakış açısıyla bakıp 'Yapılabilir' diyebiliriz."​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisiGaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybettiOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Nisan Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:57
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:06
Yatsı
21:37
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay, hasta olmamanın formülü verdi!

Canan Karatay, hasta olmamanın formülü verdi!

Şans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacak

Şans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacak

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.