SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Önder Karaveli'den Galatasaray açıklaması

Önder Karaveli'den Galatasaray açıklaması

07.03.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu. Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Karaveli, ""Galibiyet sıralamadaki yerimizi değiştirecekti ama olmadı. Umarım gelecek hafta kazanırız." ifadelerini kullandı.

Önder Karaveli'den Galatasaray açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Önder Karaveli "Çalışmaya başladıktan sonra bu senaryoyu defalarca kez yaşadık. Oyunu kazandık ama maçı kazanamadık. Çok fazla pozisyon olmasa da taktik açıdan zengin bir maçtı. Bence oyundaki hakimiyetimizden, performanstan memnunum. Golü atamamak yine problem oldu. Rakip ilk geldiği pozisyonda golü buldu. Bu oyuncuları ister istemez düşürdü. Vazgeçmediler. Son saniyelerde bir gol yedik ve 2-1 geriye düştük. Yükü ağırlaştırdı bu. Oyuncular reaksiyon gösterdi. Golü erken bulduk. Ardından az pozisyon bulabildik. Orta saha mücadelesine dönüştü." dedi.

NECİP UYSAL'IN OYUNA ALINMAMASI...

53c57991-ab02-4cee-8305-25baa4be4c84

Welinton'un ilk yarı sonuna doğru sakatlanmasının ardından Necip Uysal'ın oyuna alınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Önder Karaveli "Welinton sakatlandı, Necip'i kenara getirdik. 20 saniye vardı devrenin bitimine. Hamle hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik. Riskli görünebilir ama o anın doğrusuydu. Golü yediğimizde 4 savunmacımız vardı orada." ifadelerini kullandı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ...

c0916d9d-f03e-4410-b680-27ed7a8180ae

Oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan Önder karaveli "Güven ve Alex'i yorgunluk, sakatlık riskleri nedeniyle çıkardık. Alex, bugün çok iyi oynadı. Oyundan çıkma talebi ondan geldi. Biz biraz daha tutabilir miyiz dedik ama çok yoruldu. Bazı şeylerin aksamasına neden oluyordu. Sakatlık riski var. Güven zaman zaman etkiliydi. Onun da devre arasında sakatlığını söyledi doktorlar. İyi giderken sakatlıktan ötürü kaybetmek istemedik. Bu riski almayarak değişiklik yaptık." dedi.

SAKATLARIN DURUMU

cf1105d9-420b-497a-adf3-1e7e438258a1

Galatasaray derbisi öncesi sakat oyuncularla ilgili açıklama yapan Önder Karaveli "Doktorlarımızla konuşuyoruz, onlar da uğraşıyorlar. İçlerinden dönebilecekler vardı. Mevcut isimlerden Welinton dışında sakatlıktan ötürü eksik olmadı. Bir kere bile eksik oyunculardan bahsettim. Ben bugün oyundan, vazgeçmemekten memnunum. Bugün oyuncular oyundan vazgeçmedi, oyuncular da takımını desteklemekten vazgeçmedi." dedi.

"UMARIM DERBİDE KAZANIRIZ"

Gelecek hafta pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili de konuşan Önder Karaveli "Galibiyet sıralamadaki yerimizi değiştirecekti ama olmadı. Umarım gelecek hafta kazanırız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Beşiktaş'a karşı oynamak zordur''''Beşiktaş'a karşı oynamak zordur''
Aman Fatih Terim duymasın! Domenec Torrent'ten flaş sözler...Aman Fatih Terim duymasın! Domenec Torrent'ten flaş sözler...
Yusuf Yazıcı Rusları sevince boğdu! 90+6...Yusuf Yazıcı Rusları sevince boğdu! 90+6...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

UEFA'dan tarihi karar! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Türk takımları da...

UEFA'dan tarihi karar! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Türk takımları da...

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’yı desteklemek için soyundu! Mesajı vücuduna yazdı

Ukrayna’yı desteklemek için soyundu! Mesajı vücuduna yazdı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.