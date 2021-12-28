SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Önder Karaveli'den Konyaspor'a tebrik!

Önder Karaveli'den Konyaspor'a tebrik!

28.12.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası konuştu. Karaveli, " 90'da ön tarafta bitiremediğimiz bir atak, kalabalık olmamıza rağmen bize gol olarak döndü. Konyaspor'u kutlarım" dedi.

Önder Karaveli'den Konyaspor'a tebrik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"KONYASPOR'U KUTLARIM"

Karşılaşmayı değerlendiren Önder Karaveli "Konyaspor'u kutlarım. Genele bakarsak, kazanmayı belki hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Konyaspor'a bildiği oyunu oynatmamak istedik. Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Yoğun maç trafiği bahane değil ama iki takımda da yorgunluk vardı. Fazla da rotasyon yapamayınca, oyunculardaki yorgunluk daha da ön plana çıkıyor." dedi.

"BEŞİKTAŞ ÇOK DAHA GÜÇLÜ OYUNLAR OYNAMALI"

Konya'da savunma anlamında sıkıntılar yaşadıklarına inanmadığını söyleyen Önder Karavbeli "Akan oyunda savunma oyuncudu değişikliğini ön görmeden. Rakip bize çok tehlike yaratmadı. Cılız pozisyonları vardı. 90'da ön tarafta bitiremediğimiz bir atak, kalabalık olmamıza rağmen bize gol olarak döndü. Serdar Saatçi için en doğru zamanı düşünüyoruz. Tabii ki o da sahada olacak. Savunma açısından da olumsuz bir oyun yoktu. Daha organize ataklar yapıp, son vuruşlarda başarılı olsaydık, kazanabilirdik. Ancak bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Beşiktaş çok daha güçlü oyunlar oynamalı." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
Montero: Beşiktaş bu durumda olamazMontero: Beşiktaş bu durumda olamaz
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Ali Koç'tan Trabzonspor'a mesaj!

Ali Koç'tan Trabzonspor'a mesaj!

UEFA'ya 91 milyon Euro'luk dava

UEFA'ya 91 milyon Euro'luk dava

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi dudak uçuklattı!

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi dudak uçuklattı!

Haftanın maçında son dakika golü!

Haftanın maçında son dakika golü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Maç sonu ortalık karıştı!

Maç sonu ortalık karıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.