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Önder Karaveli'den sert eleştiri!

14.03.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray maçı sonrası konuştu. Karaveli, "Geçmiş maçlarda oyunu kazanıyorduk. Oyunun bütününe bakınca kazanamadık ve maçı da kaybettik. Galatasaray başka goller de atabilirdi. İlk yarıda kornerler dışında varlık gösteremedik. İkinci yarı daha iyiydik ama yine yeterince üretken olamadık. Kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık." dedi.

Önder Karaveli'den sert eleştiri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SKORU DENGELEYEBİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Önder Karaveli "Maçın ilk yarısında çok top kaybettik. Pas atamadık. Savunmada hazırlıksız yakalandık böylece. Rakip golleri ve pozisyonları buldu. Daha başka goller de buldular. Biz ilk yarıda sadece kornerlerden pozisyonlar bulduk. İkinci yarı daha iyiydik. Bölüm bölüm daha üstündük. Yeteri kadar pozisyon üretemedik. Gol bulduk, başka goller de bulabilirdik. Hem Larin'i, hem Michy'i santrfora yaklaştırdık. 4-4-2 gibi oynadık. İkinci yarıda dengeleyebilirdik skoru. Oyunda sorun yok ama skoru da dengeleyebilirdik." dedi.

PENALTI SORUSUNA YANIT

Cyle Larin penaltı itirazıyla ilgili soruyu yanıtlayan Önder Karaveli "Penaltı pozisyonu sorusuna gelince, içeride herkes baktı. Penaltı pozisyonuyla ilgili herkes yorumunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY BASKISI UZUN SÜRDÜ..."

Oyuncularının normalden uzak performans gösterdiğini söyleyen Önder Karaveli "Kenan ile Güven'i erkenden çıkardık. Her zaman en fazla öne çıkaran oyuncumuz Rachid de yeteri kadar topla buluşamadı. Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık. Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunu bekliyorduk ama süresinin bu kadar uzatabileceğini düşünmüyorduk. Gol buna sebep oldu. Kenan, son 2-3 haftada istediklerimizi en çok yerine getirenlerden biriydi. Geçen hafta da gol atmıştı. Planladığımız geriden çıkışları yapamamak, ilk yarıda kötü göründük. İkinci yarıda rakibin alanında oynadık. Top da bizdeydik. Galatasaray merkezi iyi kapattı. Kenarlardan ortaları denedik. Galatasaray'ın iki stoperi hava toplarında iyiydi ama başka alternatif bırakmadılar. Larin ve Michy'i oraya sokarak şansımızı denedik." dedi.

"BAŞKA GOLLER ATABİLİRLERDİ"

Önder Karaveli ayrıca "Sadece 1 isabetli şutla bitirmek hoş olmadı. Geçmiş maçlarda oyunu kazanıyorduk. Oyunun bütününe bakınca kazanamadık ve maçı da kaybettik. Galatasaray başka goller de atabilirdi. İlk yarıda kornerler dışında varlık gösteremedik. İkinci yarı daha iyiydik ama yine yeterince üretken olamadık. Kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık." diyerek sözlerini noktaladı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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