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Önder Karaveli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Önder Karaveli hangi takımları çalıştırdı?

09.12.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından takımın başına Önder Karaveli getirildi. UEFA Pro Lisanslı çalıştırıcı Önder Karaveli, ilk olarak Beşiktaş’ın alt yapısında yardımcı antrenör olarak kariyerine başlamıştı.

Önder Karaveli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Önder Karaveli hangi takımları çalıştırdı?

Önder Karaveli, Karabağ Futbol Kulübü Koordinatör yardımcılığının yanı sıra Azerbaycan ekibi Karabağ FK’da da Koordinatör Yardımcısı olarak görev yaptı. Başakşehir, Dardanelspor, Karabağ gibi takımlarda da çalışan Önder Karaveli, 2021’de Beşiktaş’a geri döndü. U19 takımının başında yer alan Önder Karaveli, Sergen Yalçın’ın ardından geçici olarak takımın başına getirildi.

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

26 Mart 1974'te İstanbul'da doğan Önder Karaveli, UEFA Pro Lisans sahibidir. Beşiktaş'ın U21 takımında yardımcı antrenör olarak 2012'de çalışmalara başlayan Önder Karaveli, 2015-2016 yılları arasında Başakşehir'in alt yapısını çalıştırdı.

2016 yılında ise Dardanelspor'la anlaşan 26 Mart 1974'te İstanbul'da doğan Önder Karaveli, UEFA Pro Lisans sahibidir. Beşiktaş'ın U21 takımında yardımcı antrenör olarak 2012'de çalışmalara başlayan Önder Karaveli, 2015-2016 yılları arasında Başakşehir'in alt yapısını çalıştırdı.

Önder Karaveli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Önder Karaveli hangi takımları çalıştırdı?

2017-2018 yıllarında ise Kestel Belediyesini çalıştıran Önder Karaveli, 2018-2019 yıllarında Başakşehir'in U19 ve U21 takımlarında görev aldı. 2020-2021 döneminde Karabağ Futbol Kulübünün başına geçen Önder Karaveli, 2021 yılından ise Beşiktaş'ta U19 takımının başına geçti.

Önder Karaveli, Sergen Yalçın’ın istifasının ardından Beşiktaş’ta takımın başına geçici olarak getirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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