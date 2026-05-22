MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Servetiyle dikkat çekmişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin evlilik kriterlerini tek tek sıraladı

2024'te kaybettiği annesi Ahu Tuğba'nın acısıyla sarsılan Anjelik Calvin, yaptığı miras açıklamasıyla dikkat çekti. Calvin, şimdi de evlilik kriterlerini tek tek sıraladı.

Servetiyle dikkat çekmişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin evlilik kriterlerini tek tek sıraladı
Öznur Yaslı İkier

Uzun yıllar ABD'de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti. KOAH ve hipertansiyona bağlı kalp rahatsızlıkları nedeniyle 69 yaşında vefat eden oyuncunun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, uzun süre sonra objektiflere yansıdı. Gazetecilerin "Annenizin kopyasısınız" sözlerine karşılık Calvin, "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" dedi.

Servetiyle dikkat çekmişti! Ahu Tuğba nın kızı Anjelik Calvin evlilik kriterlerini tek tek sıraladı 1

Annesinden kalan miras ile ilgili de konuşan Calvin, "Annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem. Ben annemin ölü bedenini gördüm; paranın, pulun inanın hiç değeri yok. Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin" diyerek, duygusal anlar yaşadı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Servetiyle dikkat çekmişti! Ahu Tuğba nın kızı Anjelik Calvin evlilik kriterlerini tek tek sıraladı 2

Calvin evlilik sorusunun sorulmasına üzerine de kriterlerini açıkladı ve şunları söyledi; 'Benimle evlenmek isteyen birisi gelirse, annemi tanıyamayan biriyle tercih ederim. Vatandaşlık vize problemi olmayan, bir de ekmeğini kazanacak. Benim annem derdi ki hamalda olsa, limon da satsa bir ekmek getirir seni sevdiğini belli eder. Ekmek getirir seni sevdiğini belli eder. İşi önemli değil. Güzel süt emmiş mayası temiz olursa, ailem kabul ederse başım gözüm üstüne.' ifadelerini kullandı.

Servetiyle dikkat çekmişti! Ahu Tuğba nın kızı Anjelik Calvin evlilik kriterlerini tek tek sıraladı 3

Ahu Tuğba ile 1991-2010 yılları arasında ABD'li doktor Timmy Alejtanij ile evlilik yaşamıştı. Tuğba'nın kızı bu evlilikten dünyaya gelmişti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl? AHBAP'tan açıklamaHaluk Levent'in sağlık durumu nasıl? AHBAP'tan açıklama
Eski eşlerden Samsun çıkartması! Biri evleniyor biri bebek bekliyorEski eşlerden Samsun çıkartması! Biri evleniyor biri bebek bekliyor

Anahtar Kelimeler:
Ahu Tuğba miras yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.