Servetiyle dikkat çekmişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin evlilik kriterlerini tek tek sıraladı

Uzun yıllar ABD'de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti. KOAH ve hipertansiyona bağlı kalp rahatsızlıkları nedeniyle 69 yaşında vefat eden oyuncunun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, uzun süre sonra objektiflere yansıdı. Gazetecilerin "Annenizin kopyasısınız" sözlerine karşılık Calvin, "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" dedi.

Annesinden kalan miras ile ilgili de konuşan Calvin, "Annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem. Ben annemin ölü bedenini gördüm; paranın, pulun inanın hiç değeri yok. Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin" diyerek, duygusal anlar yaşadı.

Calvin evlilik sorusunun sorulmasına üzerine de kriterlerini açıkladı ve şunları söyledi; 'Benimle evlenmek isteyen birisi gelirse, annemi tanıyamayan biriyle tercih ederim. Vatandaşlık vize problemi olmayan, bir de ekmeğini kazanacak. Benim annem derdi ki hamalda olsa, limon da satsa bir ekmek getirir seni sevdiğini belli eder. Ekmek getirir seni sevdiğini belli eder. İşi önemli değil. Güzel süt emmiş mayası temiz olursa, ailem kabul ederse başım gözüm üstüne.' ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba ile 1991-2010 yılları arasında ABD'li doktor Timmy Alejtanij ile evlilik yaşamıştı. Tuğba'nın kızı bu evlilikten dünyaya gelmişti.