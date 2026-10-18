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OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro'nun ana kamerası sızdı

OnePlus'ın yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefonları OnePlus Ace 7 ve OnePlus Ace 7 Pro'yla ilgili yeni bir iddia geldi. Buna göre, her iki telefon da aynı MP değerinde bir ana kameraya sahip olabilir.

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro'nun ana kamerası sızdı
Enes Çırtlık

Son zamanlarda OnePlus Ace 7 serisiyle ilgili birçok haber ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri hem Ace 7 hem de Ace 7 Pro'nun, kısa süre önce Google'ın Desteklenen Cihazlar listesinde görülmesiydi. Şimdi ise iddiaya göre Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro'yla ilgili önemli kamera detaylarını ortaya çıkardı.

HER İKİSİ DE 200 MP ANA KAMERAYA SAHİP OLABİLİR

Buna göre, hem OnePlus Ace 7 hem de Ace 7 Pro, 200 MP ana arka kameraya sahip olacak. Daha önceki sızıntılar da bu yükseltmeye işaret etmişti, ancak kameranın sadece Pro modeline özel olup olmayacağı belirsizdi.

Sızıntı kaynağı, Ace 7 Pro’nun 3,5x optik zoom özelliğine sahip 50 MP periskop teleobjektif kameraya sahip olacağını da ekliyor. Telefonun, Oppo’nun amiral gemisi telefonlarındaki görüntü işleme algoritmalarını kullandığı söyleniyor.

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro nun ana kamerası sızdı 1

ONEPLUS ACE 7'NİN ÖZELLİKLERİ

Her iki OnePlus Ace 7 modelinin de ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcılarına sahip olacağı ve aynı anda piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Son sızıntılara göre Ace 7, 6,78 inçlik bir OLED ekrana ve 9.000 mAh’lik bir bataryaya sahip olabilir. Serinin ayrıca yeni bir çift hava akışı sistemine sahip dahili bir aktif soğutma fanı barındıracağı da söyleniyor.

Kaynak: GSMArena
Fotoğraflar OnePlus Ace 6'ya aittir; temsilidir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oneplus
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