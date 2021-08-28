Onka Elektrik, canias4.0 IoT kullanacak

İSTANBUL (AA) – Onka Elektrik, merkezinde düzenlenen bir toplantı ile canias4.0 IoT projesini başlattı.

Onka Elektrik açıklamasına göre, şirket, bu yılın başında iş süreçlerini caniasERP ile yürütmeye karar verdi ve IAS ile iş birliğini duyurdu.

Şirket, bir yandan ERP projesi devam ederken diğer yandan canias4.0 teknolojileri ile çıktığı yolculukta önemli bir adım daha attı. Onka Elektrik’in merkezinde düzenlenen bir toplantı ile firma canias4.0 IoT projesini de başlattığını ilan etti.

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, Onka Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karaca, Onka Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Karaca ile Onka Elektrik Satış Kanalları ve Dijital Dönüşüm Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Burak Karaca’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, iki firmanın iş birliği ve gelecek planları konuşuldu.

IAS’nin sunduğu ERP, IoT, bulut, Big Data gibi bütünsel ve tam entegre çalışan çözümlerin kendilerine avantaj sağlayacağını belirten Onka Elektrik yetkilileri, dijital dönüşüm vizyonu ile çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onka Elektrik Satış Kanalları ve Dijital Dönüşüm Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Burak Karaca, "Firmamız, hem yurt içinde hem de globalde gerçekleştirdiği faaliyetler ile sektöründe önemli bir yere sahip. Özellikle yurt dışında büyük rakipler ile rekabet halindeyiz. Dolayısıyla hızlı hareket etmeli, doğru kararlar almalıyız ve en önemlisi bunu sürekli hale getirmeliyiz. Bu noktada IAS’nin bize avantaj sağlayacağına ve rehberlik edeceğine inanıyoruz. Amacımız hızlı, emin adımlarla ilerlemek, değer üretmek ve geleceğe yatırım yapmak." ifadelerini kullandı.

- "Yaptığımız inovatif yatırımları bir yandan kültürel ve zihinsel dönüşümle de desteklemeye çalışıyoruz"

Karaca, gelecek vizyonlarına ulaşmak için dijital dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Yaptığımız inovatif yatırımları bir yandan kültürel ve zihinsel dönüşümle de desteklemeye çalışıyoruz. IAS ile başlattığımız iş birliği bizim için son derece önemli, ömürlük bir partnerlik olmasını temenni ediyoruz. Dijital dönüşüm süreci bizim için heyecanlı bir macera ve hız kesmeden devam ediyor. IAS’nin tecrübeli ekibi ile keyifli ve verimli geçen bir proje gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dönüşüm süreçlerini başlatmadan önce geleceğe doğru yatırım yapabilecekleri bir firma ile iş birliği yapma niyetinde olduklarını anımsatan Karaca, "Dolayısıyla seçtiğimiz yazılımın bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına hızlı, yerinde çözümler sunabilmesini istiyorduk. IAS’nin canias4.0 Teknolojileri çatısı altında caniasERP, IoT, Big Data, AI, cloud, iasDB, ve caniasIQ başta olmak üzere pek çok inovasyon ürününü tam entegre şekilde sunuyor olması tercih yaparken en önemli kriterlerimizden biriydi." açıklamasını yaptı.

Karaca, dijital dönüşümlerini sağlam temeller üzerine kurgulamak istediklerini belirterek, "Seçim yaparken tek bir kişinin kararı göz önünde bulundurulmadı. Konuyu pek çok farklı açıdan ele aldık. Ürünlerin fonksiyonları incelendi, sektördeki diğer uzmanlar ve danışmanlarla görüşülerek fikir alışverişi yapıldı, muhatap olunacak firmanın ekipleri, proje yaklaşımları, izledikleri metodolojiler incelendi. Bir ekip kuruldu ve uzun bir inceleme sonunda karar verildi. IAS’nin bizim için doğru firma olduğunu düşünüyoruz. Başarı ile ilerleyen caniasERP projemizin hemen ardından canias4.0 IoT projemizi de başlatma kararı aldık. İlerleyen dönemlerde projemize IAS’nin yapay zeka çalışmalarını da dahil etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yapay zeka alanındaki geliştirmelerimizle de müşterilerimizin iş süreçlerine önemli katkılarda bulunacağız"

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ise dünyanın her köşesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerinin bulunduğunu aktardı.

Karabiber, farklı projelerden, firmaların farklı ihtiyaçlarını deneyimleyip, tüm müşterilere pozitif yönde katkı sağlamak gibi bir misyonlarının olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çalıştığımız firmaların, ekiplerin de dijital dönüşüm konusunda bilinçli olması hem bizim vizyonumuz hem de sektörümüzün gelişimi açısından büyük bir değer arz ediyor. Bizim müşterilerimizin büyük çoğunluğu üretim yapan firmalar. Firmalar için üretim bandının önemini çok iyi biliyoruz. Bu alanda verimliliğin artması, doğru verilere en kısa sürede ulaşabilmek hayati önem taşıyor. IAS olarak bunun ne kadar değerli olduğunun farkındayız ve geliştirmelerimizi hep müşterilerimizin bakış açısından inceleyerek, onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Zaman hızla değişiyor, müşterilerimizin global arenadaki rekabette başarılı olmaları için neye ihtiyaçları olduğunu iyi analiz ediyoruz.

Bu nedenle 2021 yılı başında yalnızca bir ERP firması olmaktan çıktık, tüm inovasyon ürünlerimizi tek bir çatı altında topladık ve firmalara dijital yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri çözümlerin tamamını tek çatı altında sunmaya başladık. Artık ERP yazılımları tek başına yeterli değil, üretim makinaları ile doğrudan çalışan IoT yazılımları ile entegre edilmesi gerekiyor. Henüz yolun başındayız, ilerleyen dönemlerde yapay zeka alanındaki geliştirmelerimizle de müşterilerimizin iş süreçlerine önemli katkılarda bulunacağız."

