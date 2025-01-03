Onlar Arda Güler’i tanımamışlar! İspanyollar, o detay karşısında şaşkına döndü

Şampiyonlar Ligi ve La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'de kariyerine devam eden milli yıldızımız Arda Güler, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

REAL MADRID 2025 YILINDA PERDEYİ AÇIYOR

Real Madrid, 2025 yılının ilk maçına bugün La Liga'nın 12. hafta erteleme maçında Valencia ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00'da başlayacak mücadele Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.

EN AZ KAZANAN ARDA GÜLER

İngiliz basınından Goal, Real Madrid oyuncularının maaşlarını kıyasladığı bir liste yayımladı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise takımın orta sahasında en az kazanan futbolcu olarak dikkat çekti.

ISPANYOLLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

İspanyol basınından Realmadrid Confidencial'de yer alan haberinde Arda Güler'in piyasa değerindeki artış ele alındı.

Söz konusu haberde, Arda Güler'in her şeye rağmen piyasa değerinin arttırdığı ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in milli oyuncunun gelişiminden memnun olduğu vurgulandı. Ayrıca, Perez'in 19 yaşındaki yıldızın gelecekte değerinin daha da artacağının farkında olduğu belirtildi.

"SADECE BİR YIL İÇERİSİNDE..."

Bir başka İspanyol internet sitesi Futbolete'de ise konuyla ilgili "Transfermarkt'in son güncellemesine göre Güler'in değeri sadece bir yıl içinde üçe katlandı ve 15 milyon euro'dan 45 milyon euro'ya yükseldi. En şaşırtıcı olan ise bu yükselişin, Carlo Ancelotti yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmadan gerçekleşmiş olması." sözlerini sarf etti.

GEÇEN SEZON TAM 6 GOL



Geçen sezon Fenerbahçe'den Real Madrid saflarına katılan Arda Güler, eflatun beyazlı formayı 2023/24 sezonunda toplam 13 resmi maçta sırtına geçirdi. Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine son haftalarda ilk 11'de şans vermesiyle birlikte 6 gollük bir skor katkısı sağlamayı başardı.

FORMA SÜRESİ SON HAFTALARDA ARTTI

Bu sezon ise sezonun başında istediği süreleri yine alamayan genç yetenek, sezonun ilk yarısının sonlarına doğru forma süresi arttı ve 20 maçta forma giydi. Toplamda 676 dakika süre alan Güler, 1 gol - 3 asistle toplam 4 gole doğrudan etki etti.