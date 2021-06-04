Onları hiç böyle görmediniz! Çukur finalinden önce Damla Sönmez'den şaşırtan paylaşımlar geldi

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Çukur", dördüncü sezonuyla ekrana veda edecek. Yalnızca birkaç bölümü kalan dizi, giderayak hikayenin akışını epey değiştirdi ve izlenme oranlarını artırdı. Hem yükselen izlenme oranları hem de seyirci baskısı nedeniyle dizinin ömrü biraz daha uzadı. Ama yapım şirketinin kararı kesin, "Çukur", birkaç bölüm sonra kesinlikle bitecek. Klasik bir mafya ya da mahalle dizisinin çok ötesine geçen dizi, özellikle ilk iki sezonuyla inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin adını duymayan veya bahsetmeyen tek bir kişi bile yoktu. Sonrasında bu ivme biraz düşse de, "Çukur" her zaman izleyicinin gönlünde ayrı bir yerde durmaya devam etti. Dizinin büyük başarısında senaryo kadar oyunculukların da payı vardı. Her biri çok yetenekli oyunculardan oluşan "Çukur" ekibi, sette gerçekten de çok iyi anlaştı. Özellikle Koçovalı kardeşleri oynayan oyuncular arasında ömür boyu sürecek gibi görünen bir dostluk doğdu. Haliyle, dizi finale yaklaştıkça oyuncuları da ayrılık hüznü sardı. Neredeyse dört sezonun toplamından daha çok set paylaşımı yapar oldular. Dizinin Efsun'u Damla Sönmez de sette olan biteni en çok paylaşan oyunculardan biri oldu.