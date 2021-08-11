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ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Deprem sonrası yeniden inşa edilen Erzincan'da binalar yatay mimariye uygun yapılıyor

11.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl itibarıyla toplam 25 bin 600 yapı bulunan Erzincan'da 1992 depreminden sonra yüzde 84'ü mesken olan 15 bin 600 bina inşa edildi, birçok hasarlı bina ise güçlendirildi - Belediye Başkanı Bekir Aksun: - "Artık daha kaliteli binalar inşa edilmekte, daha dayanıklı yapılar oluşturulmaktadır"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen ve 653 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı, çok sayıda binanın yıkıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yeni binalar deprem yönetmeliğine ve yatay mimariye uygun inşa ediliyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, 29 yıl önce kentte meydana gelen depremin hem can hem de mal kayıplarına yol açtığını anımsatarak, bu tarihten sonra depremden ders çıkartılarak yapılaşmanın deprem yönetmeliklerine uygun yürütüldüğünü söyledi.

Aksun, söz konusu deprem sonrası oluşan büyük hasarların giderilmesi için devletin harekete geçtiğini ve çok kısa sürede yıkılan binaların yerine yenilerinin yapıldığının altını çizdi.

Depremden bu yana şehirdeki toplam yapı stokunun yarısına yakınının yenilendiğini anlatan Aksun, geri kalan kısmı da yenilemek istediklerini belirterek, "Bunları inşallah devletimizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bizlere sunacağı uzun vadeli kredi imkanlarıyla kısa zamanda yenileyebiliriz. Erzincan Belediyesi olarak geçmiş yıllardan bugüne deprem yönetmeliğine uygun bina stoklarının oluşturulması için hassasiyet gösterilmiş, biz bu hassasiyeti devam ettirmekteyiz, her yenilenen deprem yönetmeliğini mutlaka ilimizde harfiyen uygulamaktayız." diye konuştu.

"Erzincan'ı depremler görmüş il olma korkusundan kurtarmak istiyoruz." diyen Aksun, oluşabilecek depremlerde binaların ayakta kalması düşüncesiyle nelerin yapılabileceği konusunda istişareler yaptıklarını, deprem yönetmeliklerinin hükümleri doğrultusunda bina stoklarını yeniden oluşturduklarını ifade etti.

Aksun, dayanıklı binaların göçü engelleyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Erzincan depreme dayanıklı binalarıyla nüfusun kalıcılığını, göçün durdurulmasını sağlayacaktır. Bu kanaatimiz artık her geçen gün artmaktadır çünkü artık daha kaliteli binalar inşa edilmekte, daha dayanıklı yapılar oluşturulmaktadır. Onun için de Erzincan depreme hazır mı diye soracak olursanız, evet 1992 depreminden sonra inşa edilen binalarla depreme hazır vaziyetteyiz çünkü çeşitli güçlendirmeler de yapıldı."

Bekir Aksun, son yıllarda depreme dayanıksız resmi bina ve okulların yıkıldığını, güçlendirmesi gereken binaların ise güçlendirildiğini anlatarak, kentsel dönüşüm planlaması çerçevesinde de ilk adımı Kızılay-Hocabey mahallelerinde atıp kısa sürede sona gelindiğini aktardı.

Kentte özellikle deprem sonrası daha çok uygulanan ve benimsenen yatay mimari şeklindeki yapılaşmanın devam edeceğini vurgulayan Aksun, şunları kaydetti:

"Erzincan yatay mimarinin seyrinde gelişen şehir ve genellikle batı istikametine doğru gelişmekte. Yatay mimarimiz devam edecek, çok katlı binalar halk tarafından da çok benimseniyor. Erzincan bahçeli evleri ile anılan şehirdi, yeniden bu ihtiyaç hasıl oldu. Yapılaşmada il merkezinin dışına doğru hızlı bir akış var."

- Erzincan'daki 25 bin 600 yapının 15 bin 600'ü deprem sonrası yapıldı

Erzincan Belediyesinden alınan bilgiye göre, 2021 yılı itibarıyla 25 bin 600 yapı bulunan Erzincan'da, 1992 depreminden sonra yüzde 84'ü mesken, yüzde 10'u iş yeri, yüzde 6'sı kamu binasından oluşan 15 bin 600 bina yapıldı, hafif ve orta hasarlı birçok bina ise güçlendirildi.

Kentin 1992 yılındaki deprem öncesi yapı stokunun yüzde 72'sinin tek katlı, yüzde 20'sinin 2 katlı, yüzde 6'sının 3 katlı, yüzde 2'lik kısmının ise 4-5 ve 6 katlı olduğu, ilde Toplu Konut İdaresi ve belediyenin kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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