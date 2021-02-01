Online eğitimler sayesinde müzikten uzak kalmıyorlar

Tepebaşı Belediyesi’nin İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası eğitimlerine, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın öncülüğünde sosyal bir proje olarak 2015 yılında hayata geçirilen Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’nın eğitimleri sürüyor. Uzman müzik eğitmenleri eşliğinde online olarak eğitimlere katılan çocuklar, müzik bilgilerini genişletirken enstrüman çalmayı da öğreniyor. Korona virüsle mücadelenin verildiği bugünlerde online eğitimlere katılan çocuklar; müzikten uzak kalmazken, evlerinde müziğin iyileştirici ve birleştirici gücü sayesinde hem vakitlerini verimli geçiriyorlar hem de eğitmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Tepebaşı Belediyesi’nin sunduğu online eğitimler sayesinde çocukların eğitimleri aksamadan sürerken, bu zor günlerde sosyal hayattan da uzaklaşmamaları sağlanıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, pandemi sürecinde evlerinde olan çocuklara yönelik online eğitimlerin süreceğini belirterek, en kısa zamanda sağlıklı günlerin geri gelmesini ve İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’nın muhteşem çocuklarının konserlerinde yeniden bir araya gelinmesi temennilerinde bulundu.

Senfoni bünyesinde müzik ile tanışan ve orkestrada yer alan öğrenciler ise, online eğitimler sayesinde müzikten uzak kalmadıklarını ve vakitlerini verimli bir şekilde geçirdiklerini dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlamasından ötürü Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.

