Online olarak 19 Mayıs’ı kutladılar

MER Koleji Manisa Kampüsü tarafından online olarak gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları büyük beğeni topladı. Yapılan kutlama programı okulun sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Uzaktan eğitim süresince akademik desteğin yanında öğrencilerine sosyal ve kültürel anlamda da online ulaşmayı başaran MER Koleji Manisa Kampüsü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da öğrenci ve velilerinin katılımıyla online olarak kutladı.

Programın açılış konuşmasına “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” diyerek başlayan MER Koleji Manisa Kampüsü Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “Bugün Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu Kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 101. yıldönümü. Büyük bir anlam ve öneme sahip olan böylesi özel bir günde MER Koleji Ailesi olarak tüm gençlerimize en içten saygı, sevgi ve özlemlerimizi gönderiyoruz. 19 Mayıs gençlik; gençlik ise gelecek demektir. Atatürk, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Bilim ve teknolojinin ışığında vatanını, milletini, bayrağını seven, geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla kurulan MER Koleji Ailesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata’mızın emaneti olan Cumhuriyet’e sahip çıkacağınıza, ülkemizin O’nun gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çıkarılması için üzerinize düşen görevi yerine getireceğinize yürekten inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde birbirine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik donanımla yetişen sizler, ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaksınız. Çünkü sizler, Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde, nitelikli, bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetişmeniz için biz eğitimciler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünü rehber edinerek çok çalışıp ileride şahsınıza verilecek olan görevleri en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur. Bayrağımız hür olarak bu vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz tarihimizdeki bütün Türk büyüklerimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, bu vatan ve bayrak uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sevgi ve saygıyla kutluyorum.” dedi. Kanca 19 Mayıs’la birlikte Kadir Gecesinin de idrak edildiğini belirterek başta öğrenci ve velileri olmak üzere tüm vatandaşların Kadir Gecesini kutladı.

MER Koleji Manisa Kampüsü Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca’nın online açılış konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından MER Koleji eğitim kadrosundan 19 Mayıs mesajları, Anadolu Lisesi 10-A Sınıfı öğrencilerinden Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’si, Anadolu Lisesi 11-TM Sınıfı öğrencilerinden gençliğin Ata’ya cevabı, Anadolu Lisesi öğrencilerinin sesinden ’Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ şiiri, Anadolu Lisesi öğretmenlerinin sesinden ’O Geliyor’ şiiri, Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zeybek gösterisi, Ortaokul 6-A Sınıfı öğrencilerinden ’19 Mayıs’ marşı ve Ortaokul 7-A Sınıfı öğrencilerinden ’Fikirler Ölmez’ şarkısı ile program sona erdi.

Kolejin Kurucusu Dr. Emre Mermer de yapılan online programları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

