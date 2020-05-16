YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Online Satranç turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Online Satranç turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.05.2020 13:23 | Son Güncelleme

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Online Satranç turnuvasına tamamlandı.Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm spor müsabakaları ertelenmişti.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Online Satranç turnuvasına tamamlandı.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm spor müsabakaları ertelenmişti. Bu kapsamda Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü Online olarak bir birinden önemli turnuvalar düzenleyerek sporcuları hazır halde tutuyor.
Online Satranç turnuvasında dereceye giren sporculara Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Ekici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Satranç İl Temsilcisi Veysi Arslan tarafından evlerinde kupa, madalya ve hediyeleri takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
19:51
Yatsı
21:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.