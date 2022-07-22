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Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

22.07.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paola Saulino isimli Sosyal medya fenomeni, 2017'de ilginç bir olaya imza atarak çıktığı turnede 400 erkekle ilişkiye girdiğini açıklamıştı. Bu olay üstünden yıllar geçmesine rağmen açıklama yapan Paola Saulino, ''400 erkekle ilişkiye girdikten sonra çenem ağrımaya başladı. Fakat Chelsea'nin yıldız oyuncusuyla ilişkiye girmek beni daha çok rahatsız etti." diyerek tekrar gündeme bomba gibi düştü. İngilizler bu dedikodudan sonra Chelsea'de forma giyen hangi futbolcu olduğunu merak etmeye baş

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Paola Saulino yine gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya fenomeni olan ve yetişkinlere yönelik fotoğraflarını para karşılığında satan Paola Saulino, şimdi de Chesea'nin yıldızını hedef aldı. Chelsea'de forma giyen bir oyuncuyla seks yaptığını iddia eden Paola Saulino, ilginç detaylar paylaştı.

2017'DE 400 KİŞİYLE ORAL SEKS YAPMITŞI

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2017'de İtalya'da bir turneye çıkan Paola Saulino, 1 hafta içinde 400 kişiyle oral seks yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu olayın üstünden 5 yıl geçmesine rağmen yeni bir açıklama yapan Paola Saulino, ''400 kişiyle oral seks yaptıktan sonra çenem ağrımaya başlamıştı. Artık yorulduğumu fark etmiştim ama hiçbiri Chelsea'nin yıldızıyla girdiğim cinsel ilişkiden daha çok beni yaralamamıştı." dedi.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI İSTİYORDU"

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İsim vermeden Chelsea'de forma giyen yıldız bir futbolcuyla ilişkiye girdiğini söyleyen Paola Saulino, "Benden her gün çıplak fotoğraflarımı istiyordu. Sanıyorum biriktirmek hoşuna gidiyordu. Bazen geceleri ona sıcak fotoğraflar atardım çok hoşuna giderdi ama o benden menajeri yüzünden ayrıldı." dedi. Menajerinin birlikteliklerini bozduğunu iddia eden Paola Saulino, "Menajeri bir akşam Londra'da yemek yerken yanımıza geldi ve çok agresif bir biçimde onu uyardı. O masada kendimi aşağılanmış hissettim ve bu beni çok yaraladı. Sonrasında ayrılık..." ifadelerini kullandı.


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