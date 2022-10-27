"Onlyfans'tan 1 aylık kazancım 100 bin TL" demişti! Nihal Candan çıplak şekilde uzandı

İşte Benim Stilim ve Survivor ile ünlenen fenomen Nihal Candan, Armağan Çağlayan'a erotik pozları sayesinde ne kadar kazandığını açıklamıştı. Candan "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım 100 bin TL" diyerek şoke etmişti.

Onlyfans hesabını kapatan Candan Instagram'da sınırları zorlamaya devam ediyor. Bir süredir yoga kampında olan Nihal Candan burada çeşitli bakımlar da yaptırıyor.

Son olarak üzerini yosun kaplattıran fenomen çıplak halde fotoğraflar çekmeyi de ihmal etmedi.

Nihal Candan'ın uzanarak verdiği çıplak ve bornozlu pozları "Onlyfans'a gerek bırakmıyor" dedirtti.



