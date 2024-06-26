Onu görenler bir daha baktı! Zaha o belediyeyle anlaştı, çalışmaya bile başladı

Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Galatasaray, çalışmalarını 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.
Sarı-Kırmızılılar'da yıldız isim Wilfried Zaha ise bireysel çalışmalarına şimdiden başladı.
Fildişi Sahilli yıldız, Sarıyer Belediyesi ile anlaşarak Çayırbaşı Stadı’nda tek başına antrenman yaptı. Yıldız ismi burada görenler şaşkına döndü.
Wilfried Zaha, bireysel antrenmanlarını Instagram hesabından "Work (Çalışma)" notuyla paylaştı.