Onu görenler bir daha baktı! Zaha o belediyeyle anlaştı, çalışmaya bile başladı

Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Galatasaray, çalışmalarını 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR

Sarı-Kırmızılılar'da yıldız isim Wilfried Zaha ise bireysel çalışmalarına şimdiden başladı.

BELEDİYE İLE ANLAŞTI

Fildişi Sahilli yıldız, Sarıyer Belediyesi ile anlaşarak Çayırbaşı Stadı’nda tek başına antrenman yaptı. Yıldız ismi burada görenler şaşkına döndü.

SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Wilfried Zaha, bireysel antrenmanlarını Instagram hesabından "Work (Çalışma)" notuyla paylaştı.





