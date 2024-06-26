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Onu görenler bir daha baktı! Zaha o belediyeyle anlaştı, çalışmaya bile başladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.06.2024 19:35
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'da Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, hazırlıklarına erken start verirken, Zaha'yı görenler şaşkına döndü. İşte detaylar...

Onu görenler bir daha baktı! Zaha o belediyeyle anlaştı, çalışmaya bile başladı

Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Galatasaray, çalışmalarını 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR

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Sarı-Kırmızılılar'da yıldız isim Wilfried Zaha ise bireysel çalışmalarına şimdiden başladı.

BELEDİYE İLE ANLAŞTI

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Fildişi Sahilli yıldız, Sarıyer Belediyesi ile anlaşarak Çayırbaşı Stadı’nda tek başına antrenman yaptı. Yıldız ismi burada görenler şaşkına döndü.

SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

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Wilfried Zaha, bireysel antrenmanlarını Instagram hesabından "Work (Çalışma)" notuyla paylaştı.

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