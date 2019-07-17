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Önümüzde sezon hangi lig, hangi kanalda?

FUTBOL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

S Sport kanalları, futbolda 2019-2020 sezonunda Avrupa'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak.

Önümüzde sezon hangi lig, hangi kanalda?

Saran Group'tan yapılan açıklamada, Avrupa'dan İngiltere Premier Ligi, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga), Hollanda Ligi, Portekiz Ligi ve Belçika Ligi'nin yanı sıra Almanya İkinci Ligi 'nin (Bundesliga 2) S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus'tan yayımlanacağı belirtildi.

Güney Amerika futbolunun Şampiyonlar Ligi olarak gösterilen Libertadores Kupası ve UEFA Avrupa Ligi niteliğindeki Sudamericana Kupası'nın da S Sport kanallarında yayımlanacağı aktarıldı.

S Sport kanalları, devam eden Çin Ligi'ni de futbolseverlerle buluşturuyor.

EURO 2020 ELEMELERİ DE SARAN GROUP'TA

Saran Group, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ni de yayımlayacak.

Açıklamada, eleme karşılaşmalarını futbolseverlerin S Sport2 ve S Sport Plus'tan izleyebileceği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
lig yayıncıları İngiltere

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