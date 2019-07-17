Önümüzde sezon hangi lig, hangi kanalda?

Saran Group'tan yapılan açıklamada, Avrupa'dan İngiltere Premier Ligi, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga), Hollanda Ligi, Portekiz Ligi ve Belçika Ligi'nin yanı sıra Almanya İkinci Ligi 'nin (Bundesliga 2) S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus'tan yayımlanacağı belirtildi.
Güney Amerika futbolunun Şampiyonlar Ligi olarak gösterilen Libertadores Kupası ve UEFA Avrupa Ligi niteliğindeki Sudamericana Kupası'nın da S Sport kanallarında yayımlanacağı aktarıldı.
S Sport kanalları, devam eden Çin Ligi'ni de futbolseverlerle buluşturuyor.
EURO 2020 ELEMELERİ DE SARAN GROUP'TA
Saran Group, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ni de yayımlayacak.
Açıklamada, eleme karşılaşmalarını futbolseverlerin S Sport2 ve S Sport Plus'tan izleyebileceği kaydedildi. (AA)
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