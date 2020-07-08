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Önümüzdeki sezonun yabancı sınırı belli oldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yabancı kuralı belli oldu. Önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı alabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alacak. Ertesi sezon 12 yabancının 7'si sahada olabilecek.

Önümüzdeki sezonun yabancı sınırı belli oldu!

TFF'nin çok tartışılan yabancı sınırı konusunda kararını verdi. Federasyon kademeli azalma formülünü devreye sokuyor.

Buna göre takımlar 14 yabancı bulundurabilecek, ilk 11'de ise 8 yabancı oynatacak. 6 yabancı ise kulübede oturabilecek. Ertesi sezon sayı 12'ye indirilecek ve 7 yabancı sahada olacak. 2022-2023 sezonunda ise takımlar 10 yabancı alıp 6'sını ilk 11'de oynatacak.

2020/21: 14 yabancı futbolcu alınabilecek. İlk 11'de maksimum 8 yabancı.
2021/22 12 yabancı futbolcu alınabilecek. İlk 11'de maksimum 7 yabancı.
2022/23:10 yabancı futbolcu alınabilecek. İlk 11'de maksimum 6 yabancı.

TRANSFER SEZONU DA AÇIKLANDI

Süper Lig'de yeni sezon yaz transfer dönemi başlangıcı 4 Ağustos 2020 olarak belirlendi. Bitiş tarihi ise 5 Ekim 2020 olacak.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Öldürün bakalım bir zevkimiz vardı onuda katledin...
Acilen bu karar değişmeli Türk futbolunun önünü kesmeye çalışan bir karardır ve hicbir avrupa liginde böyle bir kural yoktur
A milli futbol takımında da yabancıları oynatiriz artık
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