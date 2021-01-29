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  4. Onun için etin kralı diyorlar! Antrikot alırken bir numaralı özellik...

Onun için etin kralı diyorlar! Antrikot alırken bir numaralı özellik...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.01.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Antrikot, kaburgaların arasından kesilen bir tür dana bifteğidir, ancak daha çok ince ve kemiksiz bir kaburga eti olarak bilinir. Bu kesimlerin ince olması nedeniyle, ızgarada veya tavada (yüksek ısıda) hızlı pişirme için harikadır, ancak fazla pişmemesi önemlidir. Biftekler sulu, yumuşak ve mermerli olmalıdır.

Dana antrikot etin kralıdır. Etin en lezzetli kısmıdır. Dananın sırt kısmından gelir. Bonfileden sonra en yumuşak et türüdür. Draje olarak kullanılacak bir numaralı ettir. 20-25 gün dinlendirilir, Dallas steak olarak sunulur. Ancak mermerli olması gerekir. Dananın mangalda yapılacak en güzel etidir.

KALİTESİNİ MERMERLİ GÖRÜNTÜSÜ ELE VERİYOR

Mermerleşme, yağın kas lifleri arasında dağılarak ete mozaik ya da mermer görünümü vermesi olarak tanımlanabilir. Mermerleşme, etin kalite niteliklerinin saptanmasında önemli bir kriterdir.
Mermerleşmiş etler daha kolay çiğnenebilir, yumuşak, sulu ve lezzetlidir.

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ANTRİKOT NASIL PİŞİRİLİR?

250 - 300 gram antrikot. Eti pişirmeden 30 dakika önce buzdolabından çıkarın. Fırını 120 dereceye ısıtın. Tuz ve karabiber ekleyip bifteği kalınlığına göre 6 ila 12 dakika önceden ısıtılmış fırına koyun. Pişmiş, orta veya iyi pişmiş olacak şekilde zevkinize göre pişirin.
Bifteği fırından çıkarın ve servis yapmadan önce üç ila beş dakika bekletin.
Sıradan bir tava kullanıyorsanız, önce biraz yağı ısıtın ve çok sıcak olduğunda, eti hafifçe hafifçe tavaya koyun.
Eti her iki tarafını da yaklaşık bir ila iki dakika pişirin.

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