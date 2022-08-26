MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Onur Akay duyurdu: TRT sanatçısı Ahmet Külik vefat etti

Onur Akay duyurdu: TRT sanatçısı Ahmet Külik vefat etti

26.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ritim müziği sanatçılarından Ahmet Külik'in ölüm haberini Onur Akay duyurdu. Akay açıklamasında "ürk musikisinin geçmişten günümüze önde gelen emekçilerinden olan Ahmet Külik nam-ı diğer Pabuç Ahmet'e Allah'tan rahmet dilerim" dedi.

Onur Akay duyurdu: TRT sanatçısı Ahmet Külik vefat etti

TRT'de uzun yıllar ritim sanatçılığı yapan ve ritim sanatında önde gelen isimler arasında bulunan Ahmet Külik, hayatını kaybetti. Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, ünlü müzisyen Ahmet Külik'in vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

36514120_2045198702398080_6725170864226041856_n

"Şimdi sizlere 'Ve Atilla Mayda, Haydaaa Atilla Mayda' dersem, eskiler mutlaka efsane ritim sanatçılarımızdan bahsedeceğimi anlayacak. Ritim üstatlarımız Atilla Mayda, Hüseyin İleri ve Güngör Hoşses'ten sonra, bakır darbuka ve fiskeli darb icracılarının son temsilcisi Ahmet Külik'i de kaybettik. Hepsinin de ortak yanları bakır ve de fiskeli darbuka icra etmeleriydi. Türk musikisinin geçmişten günümüze önde gelen emekçilerinden olan Ahmet Külik nam-ı diğer Pabuç Ahmet'e Allah'tan rahmet diler, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm TRT sanatçılarına da başsağlığı ve sabır dilerim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahmut Tuncer'in kızı mini şortlu paylaşımıyla nefes kesti!Mahmut Tuncer'in kızı mini şortlu paylaşımıyla nefes kesti!
İmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem Yılmaz o imamı ti'ye aldıİmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem Yılmaz o imamı ti'ye aldı
Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"
Anahtar Kelimeler:
Onur Akay ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Başkan'dan

İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Yeni gelişme: Kanında alkol çıktı

İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü! Yeni gelişme: Kanında alkol çıktı

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

İlginizi Çekebilir

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.