MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Onur Büyüktopçu'yu görenler tanıyamadı! Yeni imajı gündem oldu

Onur Büyüktopçu'yu görenler tanıyamadı! Yeni imajı gündem oldu

15.03.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı 'Koray' karakteriyle büyük beğeni toplayan ve ardından Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu'nun son halini görenler tanıyamadı. 40 yaşındaki oyuncu ve sunucu Büyüktopçu'nun yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

Onur Büyüktopçu'yu görenler tanıyamadı! Yeni imajı gündem oldu

Kiralık Aşk dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Onur Büyüktopçu'nun son halini görenler şoke oldu. Ünlü isim yeni sinema filmi için saçlarının rengini değiştirdi.

Cemre Baysel ve İlhan Şen ile birlikte rol alacak olan oyuncu, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Onur Büyüktopçu'ya; 'Sarışınlık hoş olmuş', 'Çok iyi ya', 'Yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

İŞTE ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN YENİ İMAJI...

Onur Büyüktopçu 1

Onur Büyüktopçu 3
Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer olarak Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin yapımlarındaki rolleri ile tanınıyor.

onur büyüktopçu 2

Büyüktopçu'nun babası Çankırılı annesi ise Balkan göçmenidir. 18 yaşına kadar İzmir'de yaşamış olan Onur Büyüktopçu, öğrenimini de burada tamamlamıştır.

Onur Büyüktopçu 5

Onur Büyüktopçu, dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye gitmiş ve burada eğitim almıştır.

Onur Büyüktopçu 6

Oyunculuğa ilk adımı da Lise Defteri isimli dizi ile 2003 yılında atmış; Yusuf karakterine hayat vermiştir.

Onur Büyüktopçu 7

Birçok dizide konuk oyuncu olarak rol alan Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk dizisi ile asıl ününe kavuşmuştur.

Onur Büyüktopçu 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle mest etti! Görenlerin ağızları açık kaldıÖzge Yağız’ın ablası güzelliğiyle mest etti! Görenlerin ağızları açık kaldı
Konya'da yaşananlara sert tepki! "Erkek müritlerini taciz eden..."Konya'da yaşananlara sert tepki! "Erkek müritlerini taciz eden..."
Kiloları gitti! Seksi pozlarını o notla paylaştıKiloları gitti! Seksi pozlarını o notla paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Onur Büyüktopçu Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Akşener'den HÜDA PAR ve YRP yorumu!

Akşener'den HÜDA PAR ve YRP yorumu!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.