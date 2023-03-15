Onur Büyüktopçu'yu görenler tanıyamadı! Yeni imajı gündem oldu

Kiralık Aşk dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Onur Büyüktopçu'nun son halini görenler şoke oldu. Ünlü isim yeni sinema filmi için saçlarının rengini değiştirdi.

Cemre Baysel ve İlhan Şen ile birlikte rol alacak olan oyuncu, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Onur Büyüktopçu'ya; 'Sarışınlık hoş olmuş', 'Çok iyi ya', 'Yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

İŞTE ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN YENİ İMAJI...



Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer olarak Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin yapımlarındaki rolleri ile tanınıyor.

Büyüktopçu'nun babası Çankırılı annesi ise Balkan göçmenidir. 18 yaşına kadar İzmir'de yaşamış olan Onur Büyüktopçu, öğrenimini de burada tamamlamıştır.

Onur Büyüktopçu, dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye gitmiş ve burada eğitim almıştır.

Oyunculuğa ilk adımı da Lise Defteri isimli dizi ile 2003 yılında atmış; Yusuf karakterine hayat vermiştir.

Birçok dizide konuk oyuncu olarak rol alan Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk dizisi ile asıl ününe kavuşmuştur.



