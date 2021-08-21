SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Onur Gözbaşı: Güzel günler göreceğiz

Onur Gözbaşı: Güzel günler göreceğiz

21.08.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "Her geçen gün daha iyi olacağımıza inancımız tam. Güzel günler göreceğiz. Hem yönetim hem taraftar kenetlenmiş durumda" dedi.

Onur Gözbaşı: Güzel günler göreceğiz

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Süper Lig'in 2. haftasında oynadıkları Adana Demirspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyleyen Gözbaşı, "Zor dönemler ve süreçler yaşıyoruz. Bununla birlikte her geçen gün daha iyiye gittiğimiz gerçek. Ligin güçlü kadro kuran takımlarından Adana Demirspor'a karşı oyundan memnunum. Dikine oynanıp, organize ataklar geliştirdik. Her geçen gün daha iyi olacağımıza inancımız tam. Güzel günler göreceğiz. Hem yönetim hem taraftar kenetlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"EMRE DEMİR İLE İLGİLİ BAZI GELİŞMELER VAR"

Adı Barcelona ile anılan sarı kırmızılı takımın genç oyuncu Emre Demir ile ilgili sorulan soruya ise Gözbaşı, "Emre Demir için başkanımız hala İstanbul'da bir takım görüşmeler yapıyor. Emre Demir ile alakalı bazı gelişmeler var, yakında başkanımız kendisi duyuracak. Doğan'ı, Fransa'ya yolcu edeceğiz. Kayserispor bu anlayışla devam ederse nice Doğanlar yetiştirecektir" cevabını verdi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'de 200. galibiyet peşindeSüper Lig'de 200. galibiyet peşinde
PARTNERDemet Şener'in yalnız tatili!Demet Şener'in yalnız tatili!
Hikmet Karaman'ın ekibi belli olduHikmet Karaman'ın ekibi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Türkiye-Ukrayna maçında korku dolu anlar!

Türkiye-Ukrayna maçında korku dolu anlar!

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Filenin Sultanları şov yaptı

Filenin Sultanları şov yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Sörloth ile anlaşma sağlandı

Sörloth ile anlaşma sağlandı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.