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Onur Kıvrak: Bana küfür edemezsiniz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.11.2018 15:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, havalimanında tartışıp 'Tek tek evinizden aldıracağım' dediği taraftarlarla buluştu. Onur, "Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Ekmek yediğim yere ihanet etmem. Bana küfür edemezsiniz" dedi.

Onur Kıvrak: Bana küfür edemezsiniz

Yeni Malatyaspor maçının ardından yediği goller nedeniyle ağır eleştirilen Trabzonspor kalecisi Onur, Faroz Mahallesi'nde taraftarlarla buluştu.

Onur Kıvrak, Malatyaspor maçı sonrası Trabzon Havalimanı’nda tartıştığı ve ‘Sizi tanıyorum. Tek tek evinizden aldıracağım’ dediği taraftarlarla dün Faroz Mahallesi’nde buluştu.

Taraflar olayı tatlıya bağlarken Onur, “Malatya maçında iğne ile sahaya çıktım. Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Ekmek yediğim yere ihanet etmem. Bana küfür edemezsiniz” dedi.

Bunun sonrasında Onur ile taraftar arasındaki kırgınlık sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
onur kıvrak Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Vatan hainî onur
Fenerbahçe maçından sonra! Trabzon Onursuz kalır. Onur o memleketi terk eder.
eve kardes 5tane golu ben yedim dogru dünyanın parasını aı ustunede 5 tane yıyemessın ortaya kova koysaydık enazından bırı varpar gerı donerdı
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