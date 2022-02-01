Onur Tuna'dan ayrılan Hande Doğandemir boks dersi almaya başladı

Rol aldığı son dizisi Annemizi Saklarken erken final yapan, oyuncu Onur Tuna ile başladığı yeni ilişkisi de kısa sürede biten Hande Doğandemir, yeni bir başlangıç yaptı.

BOKS EĞİTİMİ ALIYOR

Ünlü oyuncu Kadıköy'de bulunan bir merkezde boks üzerine eğitim alıyor. Doğandemir daha önce de boks eğitimi almıştı.

Hem stres atan hem de fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için mücadele eden oyuncu, 2015 yılında Özcan Deniz'in yazdığı ve başrolleri Şükrü Özyıldız ve Mithat Can Özer ile paylaştığı 'Her Şey Aşktan' filmi için de ringe çıkmıştı.

