MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Onur Tuna'dan ayrılan Hande Doğandemir boks dersi almaya başladı

Onur Tuna'dan ayrılan Hande Doğandemir boks dersi almaya başladı

01.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Onur Tuna ile ilişkisi çok kısa süren Hande Doğandemir, biten dizisinin ardından kendisini spora verdi. Hande Doğandemir, boks eğitimi almaya başladı.

Onur Tuna'dan ayrılan Hande Doğandemir boks dersi almaya başladı

Rol aldığı son dizisi Annemizi Saklarken erken final yapan, oyuncu Onur Tuna ile başladığı yeni ilişkisi de kısa sürede biten Hande Doğandemir, yeni bir başlangıç yaptı.

BOKS EĞİTİMİ ALIYOR

Ünlü oyuncu Kadıköy'de bulunan bir merkezde boks üzerine eğitim alıyor. Doğandemir daha önce de boks eğitimi almıştı.

ıkju

Hem stres atan hem de fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için mücadele eden oyuncu, 2015 yılında Özcan Deniz'in yazdığı ve başrolleri Şükrü Özyıldız ve Mithat Can Özer ile paylaştığı 'Her Şey Aşktan' filmi için de ringe çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenazeden sonra kardeşi harekete geçti!Cenazeden sonra kardeşi harekete geçti!
Ece Erken'i hedef aldı! "Bırak top çevirmeyi..."Ece Erken'i hedef aldı! "Bırak top çevirmeyi..."
Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştıDoğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Hande Doğandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu! Aşırı dozda ve zorla...

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu! Aşırı dozda ve zorla...

Beyaz Saray'dan 'savaş' açıklaması! Rusya işgal mi edecek?

Beyaz Saray'dan 'savaş' açıklaması! Rusya işgal mi edecek?

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

İlginizi Çekebilir

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

"Endişelenmeyin" dediler ama...

"Endişelenmeyin" dediler ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.