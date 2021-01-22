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Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı

22.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı

Yönetmen Onur Ünlü, oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü ile yeni pozlar verdi.

Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi Onur Ünlü’ye aldığı kulaklı bere çok konuşuldu.

Bu karelere kısa sürede “Hazar’ın kuzusu”, “Aşk insanı ne hale getiriyor” gibi birçok yorum yağdı.

“ONUR HAYATIMA ÇOK ŞEY KATTI”

Şu sıralar ‘Alev Alev’de rol alan Hazar Ergüçlü, geçen günlerde konuk olduğu bir programda “Brad Pitt mi, Onur Ünlü’yle mi paraşütten atlamak isterdin?” sorusuna “Ay iğrençsiniz, kalkıp gidiyorum. Onur’cuğum tabii ki” yanıtını vermişti.

Ergüçlü, “Onur tanıştığımız ilk günden itibaren hayatıma çok değerli şeyler kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Bir o kadar da eğleniyoruz. Onur benim süper kahramanım” demişti.


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