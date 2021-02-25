Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'nün kürklü pozları gündem oldu

Kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaklaşık üç yıldır Onur Ünlü ile aşk yaşayan Ergüçlü, önceki gün leopar desenli bir mantoyla çekildiği fotoğrafını yayınladı.

Onur Ünlü de aynı mantoyla verdiği pozu Instagram hesabına ekledi. Çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşan ikilinin fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde de sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafı "Aynayla imtihan" notuyla yayınlamıştı.



Ergüçlü, "Onur tanıştığımız ilk günden itibaren hayatıma çok değerli şeyler kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Bir o kadar da eğleniyoruz. Onur, benim süper kahramanım" demişti.

