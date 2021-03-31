Onur Yar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi…

Çukur’un dışında Palfm’de Onur Yar’la Durak adında bir radyo programı hazırlayıp sunan Onur Yar’ın tiyatro geçmişi de bulunuyor. Haluk Bilginer’in ödül aldığı film Şahsiyet’te yer kendine yer bulan Onur Yar, Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler: Deli ve Karakomik Filmler: Emanet’te de oynadı.

ONUR YAR KİMDİR?

Radyo Sunucusu, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Onur Yar, 24 Ağustos 1977’de Sakarya’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Onur Yar, başak burcudur.

Şimdiye kadar birçok film ve dizi için seslendirme ve dublaj yapan Onur Yar, Çukur dizisinde Cüneyt karakterine hayat verdi. Ayrıca Palfm’de Onur Yar'la Son Durak adındaki programı hazırlayıp sunan Onur Yar, tiyatro sahnelerinde de yer aldı.

2020’deki Karakomik Filmler: Deli filminde yer alan Onur Yar, aynı yıl çekilen Karakomik Filmler: Emanet’te de oynadı. 2018’de Payitaht Abdülhamid dizisinde de yer alan Onur Yar, Haluk Bilginer’in ödül aldığı Şahsiyet dizisinde de kendine yer buldu.

Bahtı Kara sinema filminde dönerci karakteriyle sevenleriyle buluşan Onur Yar, Mutluluk filminde de meşrubatçı karakterine hayat verdi.

Onur Yar, 2021 yılında başlayan Kırmızı Kamyon dizisinde oynuyor…

