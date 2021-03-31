MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Onur Yar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi…

Onur Yar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi…

31.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce radyo sunuculuğu ve seslendirme sanatçılığı yapan Onur Yar, aslen Sakaryalıdır. Başar burcu olan Onur Yar, işletme bölümünden mezun oldu. En son Çukur dizisinde oynayan ünlü sanatçı, buradaki performansıyla dikkat çekmişti…

Onur Yar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi…

Çukur’un dışında Palfm’de Onur Yar’la Durak adında bir radyo programı hazırlayıp sunan Onur Yar’ın tiyatro geçmişi de bulunuyor. Haluk Bilginer’in ödül aldığı film Şahsiyet’te yer kendine yer bulan Onur Yar, Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler: Deli ve Karakomik Filmler: Emanet’te de oynadı.

ONUR YAR KİMDİR?

Radyo Sunucusu, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Onur Yar, 24 Ağustos 1977’de Sakarya’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Onur Yar, başak burcudur.

Şimdiye kadar birçok film ve dizi için seslendirme ve dublaj yapan Onur Yar, Çukur dizisinde Cüneyt karakterine hayat verdi. Ayrıca Palfm’de Onur Yar'la Son Durak adındaki programı hazırlayıp sunan Onur Yar, tiyatro sahnelerinde de yer aldı.

2020’deki Karakomik Filmler: Deli filminde yer alan Onur Yar, aynı yıl çekilen Karakomik Filmler: Emanet’te de oynadı. 2018’de Payitaht Abdülhamid dizisinde de yer alan Onur Yar, Haluk Bilginer’in ödül aldığı Şahsiyet dizisinde de kendine yer buldu.

Ekran Resmi 2021-03-31 13.34.00

Bahtı Kara sinema filminde dönerci karakteriyle sevenleriyle buluşan Onur Yar, Mutluluk filminde de meşrubatçı karakterine hayat verdi.

Onur Yar, 2021 yılında başlayan Kırmızı Kamyon dizisinde oynuyor…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Daha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son haliDaha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son hali
Anahtar Kelimeler:
Şahsiyet dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon Abdo karakteri Uğur Arda Başkan biyografisi...

Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Esra Erol'a damga vuran ahlaksız itiraf! Herkesin ağzı açık kaldı

Esra Erol'a damga vuran ahlaksız itiraf! Herkesin ağzı açık kaldı

Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon İlker karakteri Burak Berkay Akgül biyografisi...

Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gerçek Sağlar Alnıaçık kimdir? Gerçek Sağlar Alnıaçık kaç yaşında? Gerçek Sağlar Alnıaçık evli mi?

Gerçek Sağlar Alnıaçık kimdir?

Nilay Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmız Kamyon Yonca karakteri Nilay Deniz biyografisi...

Nilay Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Melisa Akman kimdir? Kırmızı Kamyon Hazan kimdir? Melisa Akman kaç yaşında?

Melisa Akman kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.