Onyekuru, 15 milyon Euro bedelle Monaco'ya gidiyor

Bonservisi Everton'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Monaco'ya imza atmak üzere...

L'Equipe'in verdiği habere göre Monaco, bonservisi Everton'da bulunan Onyekuru için 15 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Onyekuru, 16 gol, 6 asist ile oynamıştı.

