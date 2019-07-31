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Onyekuru, 15 milyon Euro bedelle Monaco'ya gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kadrosunda görmek istediği Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi. Fransız basını, Nijeryalı yıldızın 15 milyon Euro bedelle Monaco'ya transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Onyekuru, 15 milyon Euro bedelle Monaco'ya gidiyor

Bonservisi Everton'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Monaco'ya imza atmak üzere...

L'Equipe'in verdiği habere göre Monaco, bonservisi Everton'da bulunan Onyekuru için 15 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Onyekuru, 16 gol, 6 asist ile oynamıştı.

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Henry Onyekuru monaco Galatasaray

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