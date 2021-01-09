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Onyekuru, ailesini İstanbul'a bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2021 16:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'a transferi gündemde olan Nijeryalı futbolcu Onyekuru, bu sabah İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Fransa'nın Nice kentine gitti. Ailesini ise İstanbul’da bırakan yıldız futbolcun ailesinin beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti. Onyekuru'nun ailesini İstanbul'da bırakması, transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.

Onyekuru, ailesini İstanbul'a bıraktı

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın adı transferde Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de 'Takımda görmek isterim' açıklaması ve yönetime rapor vermesi sarı kırmızılı takımın transferi gerçekleştireceği iddialarını güçlendirmişti.

Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a gelen Henry Onyekuru, daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu. Ailesini ise İstanbul’da bırakan yıldız futbolcun ailesinin beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti. Onyekuru'nun ailesini İstanbul'da bırakması, transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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