SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Onyekuru'dan Galatasaray'a dönmek için şart koştu

Onyekuru'dan Galatasaray'a dönmek için şart koştu

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.11.2020 14:05 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'ın gündeminde. Şampiyonluk yarışında kanat oyuncularından da katkı bekleyen Galatasaray, oyuncuyu kiralamak istiyor. Onyekuru, transferle ilgili beklentisini Galatasaray'a iletti. Onyekuru Galatasaray'a mı dönecek? İşte detaylar...

Onyekuru'dan Galatasaray'a dönmek için şart koştu

Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir kanat oyuncusu katmayı düşünen Galatasaray'ın yeniden Henry Onyekuru'yu gündemine aldığı iddia edildi. Onyekuru'nun ise Galatasaray'a gelmek için şartı olduğu gündemde. Onyekuru, Galatasaray'a geri dönecek mi? Transferle ilgili Galatasaray'ın planı ne? Detaylar haberde...

G.SARAY KİRALAMANIN YOLLARINI ARIYOR

Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, Onyekuru'yu listenin ilk sırasına yazdı. Galatasaray, geçen sezon zorunlu olarak Monaco'ya dönen futbolcuyu kiralamanın yollarını arıyor.

MONACO NE İSTİYOR?

Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da Fransız ekibinde istediği başlangıcı yapamadı. Monaco, Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödemişti. Bu rakamın altına da satmak istemiyorlar. Galatasaray'ın ise bu bedeli ödemesi mali tablo düşünüldüğünde imkansız.

"6 AYLIĞINA GELMEM"

Öte yandan Henry Onyekuru da Galatasaray'a gelmek için şart koştu. Onyekuru, "Geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına Monaco'dan ayrılmak istemiyorum. Bir buçuk yıllık anlaşma sağlarsanız, Galatasaray'a dönmek isterim" mesajını yolladı.

GALATASARAY'IN PLANI NE?

23 yaşındaki yıldızın bu talebini olumlu karşılayan sarı-kırmızılılar, 1 buçuk yıllık kiralık sözleşmeye 2022 yazında geçerli zorunlu satın alma opsiyonu da ekleyecek. 2018'de UEFA ile 4 yıllık iş birliği anlaşması imzalayan Galatasaray'da Finansal Fair Play (FFP) kıskacı 2022 yazında sona eriyor ve Onyekuru'nun bonservisi için engel kalmıyor. (AJANSSPOR)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Terim'den Arda Turan için karar verdi!Terim'den Arda Turan için karar verdi!
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Başkan Abdullah Avcı'yı açıkladı
Başkan Abdullah Avcı'yı açıkladı
Ve sonunda dönüyor! G.Saray'a müjde...
Ve sonunda dönüyor! G.Saray'a müjde...
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart görünce çıldırdı!
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart görünce çıldırdı!
Terim'den Arda Turan için karar verdi!
Terim'den Arda Turan için karar verdi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
G.Saray, 10 kişi ile Erzurumspor'u devirdi
G.Saray, 10 kişi ile Erzurumspor'u devirdi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Marcao'nun piyasa değeri belli oldu!
Marcao'nun piyasa değeri belli oldu!
Galatasaray'da şok! 3 ayrılık birden!
Galatasaray'da şok! 3 ayrılık birden!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Radamel Falcao geri dönüyor
Radamel Falcao geri dönüyor
Galatasaray'a Muslera müjdesi!
Ve sonunda dönüyor! G.Saray'a müjde...
Fatih Terim'den Arda Turan kararı! İlk 11'e geri dönüyor...
Terim'den Arda Turan için karar verdi!
Galatasaray'da sakat oyuncular için kritik gün
Galatasaray'da sakat oyuncular için kritik gün
Ali Akman için G.Saray'a tavsiye: Sezonu bitirmeli
Ali Akman için G.Saray'a tavsiye: Sezonu bitirmeli
Galatasaray yeni Ozan Tufan'ın peşinde
Galatasaray yeni Ozan Tufan'ın peşinde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.