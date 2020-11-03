Onyekuru'dan Galatasaray'a dönmek için şart koştu

Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir kanat oyuncusu katmayı düşünen Galatasaray'ın yeniden Henry Onyekuru'yu gündemine aldığı iddia edildi. Onyekuru'nun ise Galatasaray'a gelmek için şartı olduğu gündemde. Onyekuru, Galatasaray'a geri dönecek mi? Transferle ilgili Galatasaray'ın planı ne? Detaylar haberde...

G.SARAY KİRALAMANIN YOLLARINI ARIYOR

Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, Onyekuru'yu listenin ilk sırasına yazdı. Galatasaray, geçen sezon zorunlu olarak Monaco'ya dönen futbolcuyu kiralamanın yollarını arıyor.

MONACO NE İSTİYOR?

Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da Fransız ekibinde istediği başlangıcı yapamadı. Monaco, Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödemişti. Bu rakamın altına da satmak istemiyorlar. Galatasaray'ın ise bu bedeli ödemesi mali tablo düşünüldüğünde imkansız.

"6 AYLIĞINA GELMEM"

Öte yandan Henry Onyekuru da Galatasaray'a gelmek için şart koştu. Onyekuru, "Geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına Monaco'dan ayrılmak istemiyorum. Bir buçuk yıllık anlaşma sağlarsanız, Galatasaray'a dönmek isterim" mesajını yolladı.

GALATASARAY'IN PLANI NE?

23 yaşındaki yıldızın bu talebini olumlu karşılayan sarı-kırmızılılar, 1 buçuk yıllık kiralık sözleşmeye 2022 yazında geçerli zorunlu satın alma opsiyonu da ekleyecek. 2018'de UEFA ile 4 yıllık iş birliği anlaşması imzalayan Galatasaray'da Finansal Fair Play (FFP) kıskacı 2022 yazında sona eriyor ve Onyekuru'nun bonservisi için engel kalmıyor. (AJANSSPOR)

