Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor! Anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Henry Onyekuru, lig bitmeden takımı Monaco'ya geri dönmüştü. Yeni hocası Niko Kovac'ı etkilemeyi başaramayan Nijeryalı oyuncuya devre arasında yine transfer yolu göründü.
Monaco'da teknik direktör Kovac'ın gözüne giremeyen Onyekuru, sezonun ilk maçlarında görev alsa da tecrübeli çalıştırıcının radarından çıktı.Fransız basını, Onyekuru'nun gelişim kaydedemediğini ve Ocak'ta çok büyük ihtimalle kiralık olarak gönderileceğini yazdı.
Hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacı olan Galatasaray, Onyekuru için yeniden girişimde bulundu. Yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, Monaco ile kiralanması konusunda iletişime geçti. Teknik direktörü Kovac'ın takımdan ayrılmasına izin verdiği, Onyekuru'nun devre arasında sarı kırmızılı takıma imza atacağı öğrenildi.
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