Onyekuru'nun Galatasaray'a dönmesi gündemde

Henry Onyekuru, Ocak ayındaki ara transfer döneminde kesin olarak Franzı ekibi Monaco'dan ayrılacak. Galatasaray'a dönmesi ise gündemde.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Bu doğrultuda Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila İstanbul'a geldi, bir dizi görüşme yaptı. D'avila bugün İstanbul'dan ayrılıyor.

"GALATASARAY ELBETTE Kİ SEÇENEKLERİN BAŞINDA GELİYOR"

Konuyla ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi. Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" diyerek sözlerini tamamladı.

(AJANSSPOR)