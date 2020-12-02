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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

FUTBOL HABERLERİ  | 02.12.2020 14:00 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

4 ARALIK CUMA:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 ARALIK CUMARTESİ:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 ARALIK PAZAR:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 ARALIK PAZARTESİ:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

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