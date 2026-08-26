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Oosterwolde transferinde pürüz çıktı! Fenerbahçe cephesi şaşkın

Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olmaya hazırlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık kontrollerinde kas dayanıklılığına ilişkin şüpheler oluştu. İtalyan ekibi, Hollandalı savunmacı için ek tetkikler yaptırma kararı aldı.

Oosterwolde transferinde pürüz çıktı! Fenerbahçe cephesi şaşkın
Emre Şen
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin İtalya Serie A temsilcisi Roma'ya transfer sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübü, sağlık kontrollerinin ardından 25 yaşındaki futbolcunun durumunu incelemek adına süreci uzatma kararı aldı.

KAS DAYANIKLILIĞI ENDİŞE YARATTI

Oosterwolde transferinde pürüz çıktı! Fenerbahçe cephesi şaşkın 1

Repubblica'nın aktardığı bilgilere göre; Çizme ekibinde gerçekleştirilen detaylı sağlık taramalarında, Hollandalı savunmacının fiziksel durumuyla ilgili bazı tereddütler oluştu. Roma yönetiminin en büyük endişesinin, son sakatlığını henüz tam anlamıyla atlatamayan oyuncunun kas dayanıklılığı olduğu ifade edildi.

İtalyan temsilcisinin Oosterwolde için ek tetkikler yapılmasına karar verdiği ve transferle ilgili nihai kararın bu detaylı incelemelerin ardından kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

STURM GRAZ MAÇINDA SEDYEYLE ÇIKMIŞTI

Oosterwolde transferinde pürüz çıktı! Fenerbahçe cephesi şaşkın 2

Tecrübeli savunma oyuncusu, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı ilk karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Mücadelenin henüz 30. dakikasında sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Oosterwolde'nin yaşadığı bu sakatlık, Roma cephesindeki transfer soru işaretlerini artıran temel etken oldu.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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