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Op. Dr. Hasan Mercan, "Kalp sağlığı için 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyün"

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Dünyam Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Op.

Op. Dr. Hasan Mercan, "Kalp sağlığı için 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyün"

Dünyam Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Hasan Mercan Kalp ve Damar Sağlığı konusunda, "Haftada 3 gün 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyün" dedi.
Dünyam Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Hasan Mercan, "Dünya Kalp Federasyonu verilerine göre, her yıl 17,5 milyon insan kalp hastalığı ve inme dâhil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar (CVD) nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya genelinde bir numaralı ölüm sebebi olan bu hastalıkların 2030 yılına kadar 23 milyon seviyesine çıkması bekleniyor. Ancak bu, değiştirilemeyecek bir şey değil. Hayatımızda yalnızca birkaç küçük değişiklik yaparak daha uzun, daha kaliteli ve daha kalp dostu bir yaşam sürdürebiliriz" diye konuştu.
Op. Dr. Hasan Mercan, "Hareketsiz bir yaşam tarzına sahipseniz hele de baharla birlikte bu zararlı yaşam biçiminize son vermenin tam zamanı. Fiziksel aktivite azlığı ve gün boyu masa başından kalkmadan çalışmak kalbimiz açısından büyük risk oluşturuyor. Kalbin en büyük düşmanlarından olan hareketsizlikten uzak durun; haftada en az 3 gün ve 45 dakika mutlaka düzenli ve tempolu yürüyün" diyerek şu bilgileri verdi:
"Modern çağın vazgeçilmezi stresin azı faydalı, aşırısı zararlı. O zararlardan biri de kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi. Kişi strese ne kadar teslim olursa kalp ve damarlarının maruz kaldığı stres de o derece fazla oluyor, organları daha erken yaşlanıyor. Buna karşın neredeyse stressiz ve gergin geçmeyen gün olmadığından, önemli olan stresi kontrol altına almayı başarmanız, bunun için de stresin sizi yönetmesine fırsat vermeyip sizin stresi yönetmeyi öğrenmeniz.
Aşırı kilonuzdan kurtulun
Modern çağın tehlikeli hastalığı obezite, başlı başına önemli hastalık olup ömrü kısaltmakla birlikte kalpten kansere dek birçok ciddi hastalığa da neden oluyor. Bu nedenle vücut kitle indeksine göre aşırı kiloya sahip olanların mutlaka tedavi olması ve ideal vücut kilosuna kavuşması gerekiyor.
Sigarayı bırakın
Sigaranın kalp ve damar sağlığı açısından zararlarının başında damar sertliğinin ilerlemesine neden olması gelmektedir. Başta sigara olmak üzere tüm tütün ürünleri, damar sertliğinin ortaya çıkmasına neden olurken, damar sertliği olan hastalarda da rahatsızlığın ilerlemesine neden olmaktadır. Sigara kullanmanın bir diğer zararı; kanın akışkanlığını bozması ve pıhtılaşma eğilimini arttırmasıdır. Bunun sonucunda damarın tıkanma süreci hızlanmaktadır"
Check-up yaptırın
Uzm. Dr. Hasan Mercan, vücudumuza dakikada yaklaşık 5 litre kan pompalayan, hayati öneme sahip kalbimize her yıl düzenli check-up’ı ihmal etmemek gerektiğini belirterek “Genetik risk faktörü olanların 30’lu, genetik risk faktörü olmayanların 40’lı yaşlardan itibaren check-up olması hayat kurtarıyor. Efor testi, ekokardiyografi, anjiyo gibi yöntemlerle kalp hastalıklarını tespit ederek; erken müdahale (Balon Stent Uygulamaları, Kardiyovasküler Ameliyatlar) ve tedavi etme şansı buluyoruz, sonuçlar yüz güldürücü oluyor” diyor.

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